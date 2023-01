Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την ανακοίνωση του Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν για την παράδοση 31 αρμάτων μάχης Abrams στο Κίεβο, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντικό βήμα στην πορεία προς τη νίκη».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε: «Σήμερα ο ελεύθερος κόσμος είναι ενωμένος όσο ποτέ άλλοτε σε έναν κοινό στόχο», τον οποίο περιέγραψε ως «απελευθέρωση» της Ουκρανίας.

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It’s an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We’re moving forward