Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε σήμερα υπέρ μιας τροποποίησης των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αν είναι απαραίτητο», καθώς και υπέρ της εγκατάλειψης του κανόνα της ομοφωνίας των 27 χωρών μελών σε σημαντικούς τομείς, σε ομιλία που εκφώνησε στο Στρασβούργο.

«Ανέκαθεν υποστήριζα πως η ψήφος με ομοφωνία σε ορισμένους σημαντικούς τομείς απλούστατα δεν έχει πλέον νόημα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δήλωσε έτοιμη για να μεταρρυθμίσει την ΕΕ, ακόμη και «αλλάζοντας τις συνθήκες της, αν είναι απαραίτητο».

