Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: EE και Βρετανία δεσμεύονται για την κυριαρχία Δανίας και Γροιλανδίας

«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / REUTERS

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία παραμένουν σταθερές στη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, δήλωσε σήμερα (19/01/2025) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι συζήτησε τις εξελίξεις σε σχέση με τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια», δήλωσε.

«Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα».

