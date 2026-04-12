Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ουγγαρία επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν πανηγυρίζει την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές στην Ουγγαρία.

Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις εκλογές στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία.

Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί.

Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

