Ούτε ιερό, ούτε όσιο για τον Τραμπ: Αποδοκίμασε μάρτυρα την ώρα που κατέθετε εναντίον του!

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ουκρανία Μαρί Γιοβάνοβιτς, την οποία απέλυσε, σε μια σειρά από tweet που έστειλε σήμερα, ενώ εκείνη καταθέτει ενώπιον της επιτροπής του Κογκρέσου που ερευνά το ενδεχόμενο παραπομπής του Αμερικανού προέδρου.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «απ’ όπου κι αν πέρασε η Μαρί Γιοβάνοβιτς τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα», ενώ σημείωσε ότι «είναι απόλυτο δικαίωμα του Αμερικανού προέδρου να διορίζει πρέσβεις».

«Ξεκίνησε στη Σομαλία και κοιτάξτε πώς αυτό κατέληξε» συμπλήρωσε ο μεγιστάνας, την ώρα που η Γιοβάνοβιτς υπερασπίζεται τα διαπιστευτήριά της, ως διπλωμάτισσα καριέρας που έδωσε μάχη κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.

