«Όχι» Στάρμερ στον Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή

British Prime Minister Keir Starmer takes part in a meeting with the UK-Ireland Youth Forum Advisory Group, in Cork, Ireland, March 12, 2026. REUTERS/Cathal McNaughton/Pool
Ο Κιρ Στάρμερ / Reuters

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απάντησε αρνητικά στον Ντόναλντ Τραμπ στο να «στείλει πολεμικά πλοία» στη Μέση Ανατολή για την προστασία των πετρελαιοφόρων στο Στενό του Χορμούζ.

Ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε χθες, Κυριακή (15.03.2026), το βράδυ στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που συνομιλούσανε τηλεφωνικά και, παρά το γεγονός ότι συμφώνησαν «στη σημασία της επαναλειτουργίας του στενού για να τερματιστεί η διαταραχή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, δεν έχουν, τουλάχιστον προς το παρόν, κοινή προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή.

Όπως σημειώνουν βρετανοί αναλυτές, όταν το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι κατανοητό γιατί δεν σχεδιάζεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η αποστολή βρετανικών πολεμικών πλοίων για τη συνοδεία των δεξαμενόπλοιων.

Αντ’ αυτού, η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προσφέρει drone ανίχνευσης ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή.

Το Lyme Bay κατευθύνεται προς την Κύπρο

Εν το μεταξύ το βοηθητικό πλοίο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού Lyme Bay απέπλευσε από το Γιβραλτάρ με προορισμό την Κύπρο. Είναι το δεύτερο πλοίο που στέλνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή μετά το αντιτορπιλικό Dragon, το οποίο αναμένεται να φτάσει τις επόμενες μέρες.

Το Lyme Bay θα μπορούσε να ηγηθεί μιας επιχείρησης απομάκρυνσης πολιτών, σημειώνουν βρετανικά δημοσιεύματα. Παράλληλα διευκρινίζουν πως η κίνηση αυτή έγινε καθώς τα ισραηλινά τανκς προχωρούσαν βαθύτερα στο εσωτερικό του Λιβάνου και στην περιοχή βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες βρετανοί πολίτες.

Συνέντευξη τύπου του Βρετανού πρωθυπουργού

Στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) ο Βρετανός πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη Τύπου για να συζητήσει τα σχέδια της κυβέρνησης να στηρίξει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις αυξήσεις τιμών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να δεσμεύσει 50 εκατομμύρια λίρες για να στηρίξει τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας και του οποίου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, σημειώνουν βρετανικά δημοσιεύματα.

