Μέση Ανατολή: Επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ, drones στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι – Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά θα είναι ανοιχτά «πλην των ΗΠΑ και των συμμάχων τους».
Καπνός μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι μετά από επίθεση με drone / REUTERS/Stringer
Αλεξία Κωνσταντοπούλου , Νάνσυ Τσουμή , Τόνια Γκόρου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις και το Ιράν να εξαπολύει δριμεία επίθεση την Κυριακή (15.3.26). Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα είναι «πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ» αν οι σύμμαχοι δεν συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά θα είναι ανοιχτά «πλην των ΗΠΑ και των συμμάχων τους». Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έπειτα από επίθεση ιρανικών drones. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη νότια Βηρυτό. Δείτε live όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες

07:25 | 16.03.2026
Τα ΗΑΕ δηλώνουν ότι τα συστήματα αεράμυνας ανταποκρίνονται σε απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δηλώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας του ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε ορισμένα μέρη της χώρας ήταν αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμυνας που αναχαίτιζαν τα εισερχόμενα βλήματα.

Το υπουργείο δεν παρείχε άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ζημιές ή θύματα.

07:16 | 16.03.2026
Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: Το μέλλον του οργανισμού θα είναι «πολύ κακό»
«Είναι απολύτως λογικό αυτοί που επωφελούνται από αυτό τα Στενά του Ορμούζ να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο εκεί κάτω», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ
07:16 | 16.03.2026
Πέμπτη Ιρανή ποδοσφαιρίστρια, η αρχηγός της ομάδας, άλλαξε γνώμη και επιστρέφει στο Ιράν αρνούμενη το άσυλο στην Αυστραλία
Δύο ακόμα ποδοσφαιρίστριες παραμένουν στην Αυστραλία
07:15 | 16.03.2026
Αν μόλις συνδέεστε στο live, αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις

Στήλες καπνού έχουν παρατηρηθεί πάνω από την Τεχεράνη αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην ιρανική πρωτεύουσα. Μια κλινική της Ερυθράς Ημισελήνου υπέστη ζημιές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει «απεγνωσμένα να διαπραγματευτεί» και απαιτεί από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν να παραμείνει ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ.

Οι αρχές στο Ντουμπάι έχουν αναστείλει τις πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι μετά από ένα περιστατικό με drone που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στις εγκαταστάσεις.

Η Σαουδική Αραβία έχει αναχαιτίσει τουλάχιστον 60 drones στα ανατολικά της χώρας, ενώ ο σεΐχης του Κατάρ Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani και ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Faisal bin Farhan Al Saud κάλεσαν για άμεση παύση των κλιμακούμενων ενεργειών στον Κόλπο.

Πηγές ασφαλείας στο Ιράκ αναφέρουν ότι επιθέσεις με drones στόχευσαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη καθώς και την αεροπορική βάση Balad. Οι ίδιες πηγές λένε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε βάση των φιλοϊρανικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης.

Η Αυστραλία και η Ιαπωνία δηλώνουν ότι δεν θα στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύουν δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ.

07:12 | 16.03.2026
Πλήρωμα από ταϊλανδέζικο πλοίο που χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους επιστρέφει στην πατρίδα

Μέλη του πληρώματος από ταϊλανδέζικο πλοίο που χτυπήθηκε την περασμένη εβδομάδα από ιρανικούς πυραύλους στο Στενό του Ορμούζ έφτασαν πίσω στην Ταϊλάνδη αφού διασώθηκαν από το ναυτικό του Ομάν.

Από τα 23 μέλη του πληρώματος του πλοίου, τα 20 προσγειώθηκαν στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Μπανγκόκ τη Δευτέρα το πρωί και σύντομα επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Το πλοίο τους, το Mayuree Naree, χτυπήθηκε από αυτό που πιστεύεται ότι ήταν δύο ιρανικοί πύραυλοι την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας πυρκαγιά και αναγκάζοντας το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Ήταν ένα από περισσότερα από δώδεκα εμπορικά πλοία που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν, αφού προειδοποίησε ότι θα μπλοκάρει τη θαλάσσια κυκλοφορία που περνά από το Στενό του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία στο Ιράν για την επίθεση και ζήτησε τη βοήθειά του για τη διάσωση τριών μελών του πληρώματος που πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα πάνω στο πλοίο.

Η Ταϊλάνδη διατηρούσε για καιρό καλές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με το Ισραήλ, καθώς και με άλλα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση με το Ιράν. Το περιστατικό αυτό, όμως, έδειξε πώς ακόμη και χώρες που βρίσκονται μακριά από τις μάχες εμπλέκονται σε αυτήν.

Η οικονομία της Ταϊλάνδης είναι από τις πιο εξαρτημένες στην Ασία από τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, και η τουριστική της βιομηχανία έχει επηρεαστεί σοβαρά από τη διακοπή των εμπορικών πτήσεων μέσω της περιοχής.

06:59 | 16.03.2026
Η Σαουδική Αραβία έχει αναχαιτίσει πάνω από 60 drones από τα μεσάνυχτα

Η Σαουδική Αραβία έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 60 drones από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με νέα στοιχεία του υπουργείου Άμυνας.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δημοσίευσε μια σειρά ανακοινώσεων στο X, στις οποίες περιγράφει την αναχαίτιση συνολικά 61 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική περιοχή της χώρας.

06:56 | 16.03.2026
Ακούστηκε έκρηξη στη Νινευή του Ιράκ

Το Al Jazeera Arabic αναφέρουν ότι σημειώθηκε έκρηξη στην επαρχία Νινευή, στο βόρειο Ιράκ.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι αεροπορική επιδρομή τραυμάτισε τρία άτομα σε μια βάση των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, μιας ομπρέλας που περιλαμβάνει πολιτοφυλακές που υποστηρίζουν το Ιράν.

06:54 | 16.03.2026
Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις προκαλούν ζημιές σε εγκαταστάσεις του Ερυθρού Ημισελήνου στην Τεχεράνη

Η Ιρανική Εταιρεία Ερυθρού Ημισελήνου αναφέρει ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη προκάλεσαν ζημιές σε μία από τις κλινικές της και σε ένα κέντρο παροχής βοήθειας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από την οργάνωση έδειχνε σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένο εξοπλισμό σκορπισμένο στο πάτωμα. Αυτό έρχεται μετά από αναφορές για αρκετές εκρήξεις στην πόλη, αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου κύματος επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης.

Αρκετά νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις σε ολόκληρο το Ιράν από τότε που ξεκίνησε η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

06:51 | 16.03.2026
Τρεις τραυματίες από αεροπορική επίθεση σε βάση φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής στο Ιράκ

Πηγή των ιρακινών αρχών ασφαλείας ανέφερε στο Al Jazeera ότι πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίθεση κατά του αρχηγείου της Λαϊκής Δύναμης Κινητοποίησης στην περιοχή Jurf al-Sakahr.

Η πηγή ανέφερε ότι τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Η PMF, γνωστή στα αραβικά ως Hashd al-Shaabi, είναι μια ομπρέλα που συγκεντρώνει κυρίως σιιτικές παραστρατιωτικές φατρίες, η οποία εντάχθηκε επίσημα στις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ και περιλαμβάνει αρκετές ομάδες που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

06:34 | 16.03.2026
06:26 | 16.03.2026
Ντουμπάι: Και εκτροπές πτήσεων μετά από το περιστατικό με drone

Η εταιρεία Dubai Airports ανακοίνωσε την εκτροπή ορισμένων πτήσεων από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στις εγκαταστάσεις.

Ανέφερε ότι οι πτήσεις θα κατευθυνθούν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ (DWC) στο Τζέμπελ Αλί.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι ότι οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, έχουν ανασταλεί προσωρινά ως προληπτικό μέτρο.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε δεξαμενή καυσίμων, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

06:24 | 16.03.2026
Το Ιράκ ανταποκρίνεται σε drones κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και στην αεροπορική βάση Μπαλάντ

Ιρακινές πηγές ασφαλείας ανέφεραν στο Al Jazeera ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της χώρας ανταποκρίνονται σε drones κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο κέντρο της Βαγδάτης και κοντά στην αεροπορική βάση Μπαλάντ στην επαρχία Σαλάχ αλ-Ντιν.

Νωρίτερα, μια επίθεση στη βάση «Victory», κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, προκάλεσε πυρκαγιά και τραυμάτισε τουλάχιστον πέντε άτομα.

06:22 | 16.03.2026
Σειρήνες ήχησαν στην περιοχή του Κιριάτ Σμόνα εν μέσω πυραυλικής επίθεσης της Χεζμπολάχ

Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν στο Κιριάτ Σμόνα και σε άλλες πόλεις της Λωρίδας της Γαλιλαίας, εν μέσω πυραυλικής επίθεσης της Χεζμπολάχ από το Λίβανο.

06:16 | 16.03.2026
Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έπειτα από επιδρομή drones

Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X. Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.

06:14 | 16.03.2026
Αραγτσί: Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου είναι «οικοκτονία»

 Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία», βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη.

 «Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν οικοκτονία», τόνισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.

«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές», προειδοποίησε ο Αραγτσί.

06:13 | 16.03.2026
Η Αυστραλία δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στο στενό του Χορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

06:07 | 16.03.2026
Τραμπ: «Άσχημες εξελίξεις στο ΝΑΤΟ αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν με τα Στενά του Ορμούζ» – Εκρήξεις σε Βαγδάτη, Τεχεράνη και Ντουμπάι
Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε βάση των ΗΠΑ και της Ιταλίας στο Κουβέιτ - Στους 850 ανέρχονται οι νεκροί στον Λίβανο από την αρχή του πολέμου - «Θα χτυπάμε το Ιράν για τουλάχιστον 3 εβδομάδες» λέει ο IDF
06:07 | 16.03.2026
