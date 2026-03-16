Μέση Ανατολή: Επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ, drones στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι – Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Πλήρωμα από ταϊλανδέζικο πλοίο που χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους επιστρέφει στην πατρίδα

Μέλη του πληρώματος από ταϊλανδέζικο πλοίο που χτυπήθηκε την περασμένη εβδομάδα από ιρανικούς πυραύλους στο Στενό του Ορμούζ έφτασαν πίσω στην Ταϊλάνδη αφού διασώθηκαν από το ναυτικό του Ομάν.

Από τα 23 μέλη του πληρώματος του πλοίου, τα 20 προσγειώθηκαν στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Μπανγκόκ τη Δευτέρα το πρωί και σύντομα επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Το πλοίο τους, το Mayuree Naree, χτυπήθηκε από αυτό που πιστεύεται ότι ήταν δύο ιρανικοί πύραυλοι την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας πυρκαγιά και αναγκάζοντας το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.

Ήταν ένα από περισσότερα από δώδεκα εμπορικά πλοία που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν, αφού προειδοποίησε ότι θα μπλοκάρει τη θαλάσσια κυκλοφορία που περνά από το Στενό του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία στο Ιράν για την επίθεση και ζήτησε τη βοήθειά του για τη διάσωση τριών μελών του πληρώματος που πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα πάνω στο πλοίο.

Η Ταϊλάνδη διατηρούσε για καιρό καλές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με το Ισραήλ, καθώς και με άλλα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση με το Ιράν. Το περιστατικό αυτό, όμως, έδειξε πώς ακόμη και χώρες που βρίσκονται μακριά από τις μάχες εμπλέκονται σε αυτήν.

Η οικονομία της Ταϊλάνδης είναι από τις πιο εξαρτημένες στην Ασία από τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, και η τουριστική της βιομηχανία έχει επηρεαστεί σοβαρά από τη διακοπή των εμπορικών πτήσεων μέσω της περιοχής.