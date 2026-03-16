Μέση Ανατολή: Επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ, drones στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι – Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις και το Ιράν να εξαπολύει δριμεία επίθεση την Κυριακή (15.3.26). Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα είναι «πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ» αν οι σύμμαχοι δεν συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά θα είναι ανοιχτά «πλην των ΗΠΑ και των συμμάχων τους». Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έπειτα από επίθεση ιρανικών drones. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη νότια Βηρυτό. Δείτε live όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες.
Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δηλώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας του ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε ορισμένα μέρη της χώρας ήταν αποτέλεσμα των συστημάτων αεράμυνας που αναχαίτιζαν τα εισερχόμενα βλήματα.
Το υπουργείο δεν παρείχε άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ζημιές ή θύματα.
Στήλες καπνού έχουν παρατηρηθεί πάνω από την Τεχεράνη αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην ιρανική πρωτεύουσα. Μια κλινική της Ερυθράς Ημισελήνου υπέστη ζημιές.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει «απεγνωσμένα να διαπραγματευτεί» και απαιτεί από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν να παραμείνει ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ.
Οι αρχές στο Ντουμπάι έχουν αναστείλει τις πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι μετά από ένα περιστατικό με drone που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στις εγκαταστάσεις.
Η Σαουδική Αραβία έχει αναχαιτίσει τουλάχιστον 60 drones στα ανατολικά της χώρας, ενώ ο σεΐχης του Κατάρ Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani και ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Faisal bin Farhan Al Saud κάλεσαν για άμεση παύση των κλιμακούμενων ενεργειών στον Κόλπο.
Πηγές ασφαλείας στο Ιράκ αναφέρουν ότι επιθέσεις με drones στόχευσαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη καθώς και την αεροπορική βάση Balad. Οι ίδιες πηγές λένε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε βάση των φιλοϊρανικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης.
Η Αυστραλία και η Ιαπωνία δηλώνουν ότι δεν θα στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύουν δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ.
Μέλη του πληρώματος από ταϊλανδέζικο πλοίο που χτυπήθηκε την περασμένη εβδομάδα από ιρανικούς πυραύλους στο Στενό του Ορμούζ έφτασαν πίσω στην Ταϊλάνδη αφού διασώθηκαν από το ναυτικό του Ομάν.
Από τα 23 μέλη του πληρώματος του πλοίου, τα 20 προσγειώθηκαν στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Μπανγκόκ τη Δευτέρα το πρωί και σύντομα επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.
Το πλοίο τους, το Mayuree Naree, χτυπήθηκε από αυτό που πιστεύεται ότι ήταν δύο ιρανικοί πύραυλοι την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας πυρκαγιά και αναγκάζοντας το πλήρωμα να το εγκαταλείψει.
Ήταν ένα από περισσότερα από δώδεκα εμπορικά πλοία που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν, αφού προειδοποίησε ότι θα μπλοκάρει τη θαλάσσια κυκλοφορία που περνά από το Στενό του Ορμούζ.
Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έχει καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία στο Ιράν για την επίθεση και ζήτησε τη βοήθειά του για τη διάσωση τριών μελών του πληρώματος που πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα πάνω στο πλοίο.
Η Ταϊλάνδη διατηρούσε για καιρό καλές σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με το Ισραήλ, καθώς και με άλλα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση με το Ιράν. Το περιστατικό αυτό, όμως, έδειξε πώς ακόμη και χώρες που βρίσκονται μακριά από τις μάχες εμπλέκονται σε αυτήν.
Η οικονομία της Ταϊλάνδης είναι από τις πιο εξαρτημένες στην Ασία από τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, και η τουριστική της βιομηχανία έχει επηρεαστεί σοβαρά από τη διακοπή των εμπορικών πτήσεων μέσω της περιοχής.
Η Σαουδική Αραβία έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 60 drones από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με νέα στοιχεία του υπουργείου Άμυνας.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δημοσίευσε μια σειρά ανακοινώσεων στο X, στις οποίες περιγράφει την αναχαίτιση συνολικά 61 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική περιοχή της χώρας.
Το Al Jazeera Arabic αναφέρουν ότι σημειώθηκε έκρηξη στην επαρχία Νινευή, στο βόρειο Ιράκ.
Νωρίτερα, αναφέραμε ότι αεροπορική επιδρομή τραυμάτισε τρία άτομα σε μια βάση των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, μιας ομπρέλας που περιλαμβάνει πολιτοφυλακές που υποστηρίζουν το Ιράν.
Η Ιρανική Εταιρεία Ερυθρού Ημισελήνου αναφέρει ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη προκάλεσαν ζημιές σε μία από τις κλινικές της και σε ένα κέντρο παροχής βοήθειας.
Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από την οργάνωση έδειχνε σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένο εξοπλισμό σκορπισμένο στο πάτωμα. Αυτό έρχεται μετά από αναφορές για αρκετές εκρήξεις στην πόλη, αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου κύματος επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης.
Αρκετά νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις σε ολόκληρο το Ιράν από τότε που ξεκίνησε η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.
Πηγή των ιρακινών αρχών ασφαλείας ανέφερε στο Al Jazeera ότι πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίθεση κατά του αρχηγείου της Λαϊκής Δύναμης Κινητοποίησης στην περιοχή Jurf al-Sakahr.
Η πηγή ανέφερε ότι τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν.
Η PMF, γνωστή στα αραβικά ως Hashd al-Shaabi, είναι μια ομπρέλα που συγκεντρώνει κυρίως σιιτικές παραστρατιωτικές φατρίες, η οποία εντάχθηκε επίσημα στις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ και περιλαμβάνει αρκετές ομάδες που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.
Η εταιρεία Dubai Airports ανακοίνωσε την εκτροπή ορισμένων πτήσεων από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στις εγκαταστάσεις.
Ανέφερε ότι οι πτήσεις θα κατευθυνθούν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ (DWC) στο Τζέμπελ Αλί.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι ότι οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, έχουν ανασταλεί προσωρινά ως προληπτικό μέτρο.
Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε δεξαμενή καυσίμων, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
Ιρακινές πηγές ασφαλείας ανέφεραν στο Al Jazeera ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της χώρας ανταποκρίνονται σε drones κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο κέντρο της Βαγδάτης και κοντά στην αεροπορική βάση Μπαλάντ στην επαρχία Σαλάχ αλ-Ντιν.
Νωρίτερα, μια επίθεση στη βάση «Victory», κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, προκάλεσε πυρκαγιά και τραυμάτισε τουλάχιστον πέντε άτομα.
Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν στο Κιριάτ Σμόνα και σε άλλες πόλεις της Λωρίδας της Γαλιλαίας, εν μέσω πυραυλικής επίθεσης της Χεζμπολάχ από το Λίβανο.
Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».
«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X. Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία», βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη.
«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν οικοκτονία», τόνισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.
«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές», προειδοποίησε ο Αραγτσί.
Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.
«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στο στενό του Χορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.