Όχι στο σχέδιο των επτά ημερών του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες ότι η κυβέρνησή του είχε απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης.

«Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα», δήλωσε χαρακτηριστικά το Σάββατο (26.09.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό το Νόξβιλ του Τενεσί, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση ούτε αν η Ουάσινγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση στο Ιράν.

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Η εν λόγω κίνηση έρχεται μόλις λίγες ώρες αφότου το Ιράν κατέθεσε έναν νέο οδικό χάρτη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Νωρίτερα, με μια ανάρτηση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στην πλατφόρμα του, Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε κατηγορηματικά ότι: «ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!!!»

Τι προέβλεπε η επταήμερη πρόταση του Ιράν

Η πρόταση αποτύπωνε έναν οδικό χάρτη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας εντός μίας εβδομάδας. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η πρόταση απαιτεί από τις ΗΠΑ να λάβουν μέτρα στα οποία είχαν δεσμευτεί βάσει του αποτυχημένου Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ της 17ης Ιουνίου, με επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα.

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Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο Αραγτσί σε κλειστή ενημέρωση δημοσιογράφων την Πέμπτη, σύμφωνα με τους «New York Times».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλες οι εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει τμήμα του νότιου τμήματος της χώρας, πρέπει να σταματήσουν κατά τη διάρκεια της επταήμερης αυτής περιόδου.

Ο Αραγτσί σημείωσε ότι μόλις εκπληρωθούν οι όροι από τις ΗΠΑ, διαδικασία που υπολόγισε ότι θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε ημέρες, τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούν να ανοίξουν ξανά, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για μια «τελική συμφωνία» θα ξεκινούσαν την έβδομη ημέρα.