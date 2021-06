Με μια ανάρτησή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας προσπαθεί να εξηγήσει τις θερμοκρασίες ρεκόρ που σημειώθηκαν για 3η συνεχόμενη ημέρα στο Λίτον του Καναδά.

Το θερμόμετρο έδειξε 49,5 βαθμούς Κελσίου και όπως αναφέρεται η θερμοκρασία αυτή κατέρριψε το ρεκόρ που είχε το Λας Βέγκας με θερμοκρασία 47,2 βαθμούς.

Το hashtag που συνοδεύει είναι η κλιματική αλλαγή και πως αλλιώς να εξηγήσει κανείς τέτοιες θερμοκρασίες στην συγκεκριμένη χώρα τέλη Ιουνίου.

Words cannot describe this historic event, says @ECCCWeatherBC

British Columbia set more than 40 all-time records

🌡️Lytton broke #Canada's temperature record for the THIRD straight day on 29 June with 49.5°C.

HIGHER than Las Vegas all-time record high of 47.2°C.#Climatechange pic.twitter.com/rbTiikCNEY