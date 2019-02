Παιχνίδια πολέμου ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν! Φόβοι για τα πυρηνικά – video

Τόσο η Ινδία όσο και το Πακιστάν έχουν δηλώσει πως έχουν προχωρήσει κατάρριψη αεροσκαφών και παρά το γεγονός πως αμφότερες “συνιστούν ψυχραιμία”, τραβάνε επικίνδυνα το σχοιν.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν ξεκίνησε την Τρίτη και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην διεθνή κοινότητα καθώς είναι πολύ επικίνδυνη μια τυχόν ανοικτή σύγκρουση ανάμεσα σε δυο χώρες που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο.

Η αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν, από το μακρινό 1947. Οι δυο πλευρές διαλαλούν πως δεν επιθυμούν τον πόλεμο αλλά οι πράξεις τους άλλα δείχνουν.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ίμραν Χαν κάλεσε την Ινδία σε διάλογο και εμφανίστηκε αισιόδοξος πως θα αποκλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα στις δυο χώρες.

«Η Ιστορία μας διδάσκει ότι οι πόλεμοι οφείλονται σε κακούς υπολογισμούς. Το ερώτημά μου είναι: με δεδομένα τα όπλα που διαθέτουμε μπορούμε να επιτρέψουμε τον παραμικρό λάθος υπολογισμό;», αναφερόμενο στα πυρηνικά όπλα που διαθέτουν οι δυο χώρες.

«Είναι εύκολο να ξεκινήσουμε έναν πόλεμο, όμως το πώς θα εξελιχθεί είναι κάτι που δεν θα μπορεί να ελέγξει κανείς. Καλώ για μία ακόμη φορά την Ινδία να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είμαστε έτοιμοι για οποιονδήποτε διάλογο: για την τρομοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα», υπογράμμισε ο Χαν στο τηλεοπτικό τους διάγγελμα.

Στο ίδιο κλίμα και στρατηγός του στρατού στο Πακιστάν, Ασίφ Γκάφουρ, ο οποίος δήλωσε πως δεν θέλει να πάει σε πόλεμο με την Ινδία. Η δήλωσή του όμως ήρθε λίγη ώρα αφού η πακιστανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως κατέρριψε δύο ινδικά αεροσκάφη που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της χώρας. Ένας πιλότος έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Το Νέο Δελχί από την πλευρά του ανακοίνωση πως κατέρριψε ένα πακιστανικό αεροσκάφος στο Κασμίρ, όμως στη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισης του καταρρίφθηκε από το Πακιστάν ένα ινδικό αεροσκάφος.

«Στρατιώτες στο έδαφος είδαν το πακιστανικό αεροσκάφος να πέφτει από τον ουρανό στην πακιστανική πλευρά. Σε αυτή την επιχείρηση δυστυχώς χάσαμε ένα Mig-21. Ο πιλότος χάθηκε στη μάχη. Το Πακιστάν ισχυρίζεται ότι τον κρατά. Ελέγχουμε τις πληροφορίες», δήλωσε ο Ραβίς Κουμάρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ινδία.

The Pakistan Air Force arrested an Indian pilot Wednesday morning after his jet violated Pakistan airspace and was shot down#India #Pakistan #Budgam https://t.co/vtOYjnYR0r

— Samaa English (@SamaaEnglish) 27 Φεβρουαρίου 2019