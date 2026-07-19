Παλαιστίνη: Ισραηλινοί έποικοι έβαλαν φωτιά σε τέμενος στη Δυτική Όχθη

Ένα τέμενος στο παλαιστινιακό χωριό Αλ Τουουάνι, στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πυρπολήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19.07.2026, έπειτα από επίθεση ομάδας Ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου, περίπου 20 Ισραηλινοί έποικοι, κάποιοι από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν στο χωριό της Δυτικής Όχθης, έβαλαν φωτιά στο τέμενος Αλ Τάκουα και προκάλεσαν ζημιές σε δύο σπίτια και μία γαλακτοκομική μονάδα. Πριν αποχωρήσουν, έγραψαν συνθήματα στα εβραϊκά στους τοίχους του τεμένους.

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Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές η είσοδος, τα παράθυρα και μέρος του χαλιού προσευχής του τεμένους.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι έστειλε δυνάμεις στο σημείο μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού, στρατός, αστυνομία και πυροσβεστική έφτασαν περίπου μισή ώρα μετά το συμβάν.

Illegal Israeli occupiers set fire to a mosque and two homes in the occupied West Bank



The mosque suffered extensive damage after occupiers torched and vandalized the site https://t.co/mfwbmdASU9 pic.twitter.com/VKajusMeJH — Anadolu English (@anadoluagency) July 19, 2026

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Από την πλευρά τους, Παλαιστίνιοι κάτοικοι και ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η επίθεση έγινε σε μικρή απόσταση από ισραηλινό στρατιωτικό φυλάκιο και καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση.Το παλαιστινιακό υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια», κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι ανέχεται και ενθαρρύνει τη βία των εποίκων με στόχο την εκδίωξη Παλαιστινίων από τις περιοχές τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, φτάνοντας κατά μέσο όρο τις έξι επιθέσεις την ημέρα. Οι επιθέσεις αυτές προκαλούν τραυματισμούς, καταστροφές σε περιουσίες και εντείνουν την ανασφάλεια στις παλαιστινιακές κοινότητες.

Στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967, ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, ενώ περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί κατοικούν σε οικισμούς που η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου.