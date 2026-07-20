Κόσμος

Αναχαιτίστηκαν πάνω από 400 ουκρανικά drones με στόχο τη Μόσχα – Τουλάχιστον 2 νεκροί, 42 τραυματίες στη Ζαπορίζια

Aνάμεσά τους 8 παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια
Rescuers work at the site of an apartment building which was hit by a Russian air strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Zaporizhzhia, Ukraine, July 19, 2026. REUTERS/Stringer
Διασώστες σε πολυκατοικία που επλήγη από ρωσική αεροπορική επιδρομή, εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στη Ζαπορίζια / REUTERS
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Πολεμική κλιμάκωση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με πάνω από 400 drones που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί (20.07.2026) ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως «τα περισσότερα» καταστράφηκαν.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Τουλάχιστον 2 νεκροί, 42 τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42, ανάμεσά τους 8 παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Κατά δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η πόλη χτυπήθηκε από κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης», που έπληξαν ιδίως πενταώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα δυο όροφοι να καταστραφούν ολοσχερώς.

Η Ζαπορίζια, πρωτεύουσα της ομώνυμης νοτιοανατολικής περιφέρειας, βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

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