Ισπανία: Οικογένεια άφησε «φέσι» σε ξενοδοχείο μετά από διακοπές, συνέλαβαν τη μητέρα στο αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Ισπανίας όταν μητέρα από την Ιρλανδία συνελήφθη στο αεροδρόμιο στην Γκραν Κανάρια, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής επειδή άφησε απλήρωτο έναν λογαριασμό 2.400 ευρώ.

Το ασυνήθιστο περιστατικό απάτης ερευνούν οι Αρχές στην Ισπανία, μετά την προσπάθεια τριμελούς οικογένειας να εγκαταλείψει την Γκραν Κανάρια χωρίς να εξοφλήσει το λογαριασμό μετά από έπειτα από διαμονή 11 ημερών σε πολυτελές ξενοδοχείο.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα, όταν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου διαπίστωσαν πως η οικογένεια έκανε check-out χωρίς να εξοφλήσει τη διαμονή της.

Αν και κατά την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας είχε δηλωθεί πιστωτική κάρτα ως εγγύηση, η προσπάθεια του προσωπικού να χρεώσει το ποσό απέτυχε.

Παράλληλα, κάθε απόπειρα επικοινωνίας με τους πελάτες στάθηκε άκαρπη, αναγκάζοντας τη διεύθυνση να προσφύγει άμεσα στην αστυνομία. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία.

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Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τη μητέρα στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής.

Κατά την εξέτασή της, η γυναίκα –ιρλανδικής καταγωγής– ισχυρίστηκε ότι η αποτυχία της συναλλαγής οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα της τραπεζικής της κάρτας, στην οποία δεν είχε πρόσβαση εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, οι δικαιολογίες δεν έπεισαν τις αρχές. Η ύποπτη μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μασπαλόμας με την κατηγορία της απάτης και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, μια οκταμελής οικογένεια στην Ουαλία κατηγορήθηκε ότι αποχώρησε από το ιταλικό εστιατόριο στο Πορτ Τάλμποτ χωρίς να εξοφλήσει λογαριασμό 380 ευρώ. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον επτά επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για τη συγκεκριμένη ομάδα.