Κόσμος

Ιράκ: Νεκρός Αμερικανός στρατιώτης κατά την εξουδετέρωση πυρομαχικών από ιρανικό drone

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι στην Ιορδανία εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί
Ιράν
Reuters
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Ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε το Σάββατο 19 Ιουλίου στο βόρειο Ιράκ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ελεγχόμενης καταστροφής πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης Μέσης Ανατολής των ΗΠΑ (CENTCOM) τα πυρομαχικά προέρχονταν από ιρανικό drone-καμικάζι, το οποίο είχε καταρριφθεί στο Ιράκ.

Με τον θάνατο του στρατιώτη, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, ανέρχεται στους 17.

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι στην Ιορδανία εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο η αμερικανική διοίκηση είχε ανακοινώσει πως δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία, ενώ ένας ακόμη εξακολουθεί να αγνοείται.

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