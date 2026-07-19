Υποχρεωτικές οι κάμερες στους πράκτορες της ICE μετά από τα αιματηρά περιστατικά με μετανάστες

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) θα υποχρεώσει πλέον τους πράκτορές της να φορούν τουλάχιστον μία κάμερα σώματος κατά τη διάρκεια των οδικών ελέγχων, μετά τα διαδοχικά περιστατικά με πυροβολισμούς και θανάτους μεταναστών.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Τομ Χόμαν, ο αποκαλούμενος «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες προστατεύουν τόσο τους πολίτες των ΗΠΑ και τους μετανάστες όσο και τους ίδιους τους πράκτορες της ICE.

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«Οι κάμερες απαλλάσσουν περισσότερους πράκτορες απ’ όσους καταδικάζουν και θέλω ο αμερικανικός λαός να βλέπει τι είδαν οι πράκτορες όταν ανέλαβαν δράση», δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξή του στο Fox & Friends Weekend.

Η απόφαση έρχεται μετά τον θάνατο δύο ανδρών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίοι πυροβολήθηκαν από πράκτορες της ICE κατά τη διάρκεια ελέγχων σε Τέξας και Μέιν.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, δεν υπήρχε καταγραφή των περιστατικών από κάμερες σώματος.Σε συνέντευξή του στο CBS, ο Χόμαν ανέφερε ότι η προμήθεια των καμερών είχε καθυστερήσει λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις αρχές του έτους.

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Όπως είπε, ο εξοπλισμός έχει ήδη αγοραστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπαίδευση των στελεχών για την εφαρμογή του μέτρου σε εθνικό επίπεδο.

Η ICE βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός Κολομβιανού στο Μέιν στις 13 Ιουλίου και ενός Μεξικανού στο Χιούστον έξι ημέρες νωρίτερα.

Ο Χόμαν είχε ανακοινώσει προσωρινή αναστολή των οδικών ελέγχων για επανεξέταση των διαδικασιών, ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να συνεχιστούν μέσα σε μία ημέρα.Το πιλοτικό πρόγραμμα χρήσης καμερών σώματος είχε ξεκινήσει το 2024 σε πέντε πόλεις των ΗΠΑ, όμως στη συνέχεια επιβραδύνθηκε λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση.

Αργότερα ανακοινώθηκε ότι θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς θα εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κονδύλια.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από πυρά πρακτόρων της ICE σε επιχειρήσεις από τον Ιανουάριο του 2025.