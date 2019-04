Πάμελα Άντερσον υπέρ Ασάνζ! «Αγγλία είσαι η… π@@@να των ΗΠΑ»!

Η Καναδή σταρ Πάμελα Άντερσον καταφέρθηκε σήμερα ενάντια στις κυβερνήσεις της Βρετανίας και του Ισημερινού έπειτα από τη σύλληψη του ιδρυτή των Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, αποκαλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ έναν «τοξικό δειλό πρόεδρο».

Η Άντερσον που έγραφε σε ιστολόγιο για τον Ασάνζ και είχε κάνει πολυάριθμα ταξίδια στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της επταετούς παραμονής του Ασάνζ εκεί, χαρακτήρισε «ήρωα», τον ιδρυτή των Wikileaks σε σειρά από tweets της.

«Είμαι σοκαρισμένη», είπε η 51χρονη ηθοποιός, πρώην μοντέλο του Playboy και ακτιβίστρια, υπέρμαχη των δικαιωμάτων των ζώων, λίγο μετά την είδηση σύλληψης του Ασάνζ.

«Πώς μπόρεσες Ισημερινέ; …Πώς μπόρεσες Ηνωμένο Βασίλειο;» έγραψε, λέγοντας ότι «χρειάζεστε έναν αντιπερισπασμό από τις βλακώδεις ανοησίες του Brexit» και συμπληρώνοντας πως «είστε η… π@@@να των ΗΠΑ»!

I am in shock.. I couldn’t hear clearly what he said? He looks very bad. How could you Equador ? (Because he exposed you). How could you UK. ? Of course – you are America’s bitch and you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit.

«Και οι ΗΠΑ;», τόνισε σε άλλο tweet η εξαγριωμένη Άντερσον. «Αυτός ο τοξικός δειλός πρόεδρος χρειάζεται να συσπειρώσει τη βάση του; – Είσαι εγωιστής και βάρβαρος».

And the USA ?

This toxic coward of a President

He needs to rally his base? –

You are selfish and cruel.

You have taken the entire world backwards.

You are devils and liars and thieves.

And you will ROTT

And

WE WILL RISE ✊

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 11, 2019