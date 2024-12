Παναγία των Παρισίων: Οι «θεόσταλτοι» Αρνό, Πινό και L’Oréal έδωσαν 500 εκατ. για την αναστήλωση του Ναού

Η Γαλλία έζησε χθες (07.12.2024) μία από τις λαμπρότερες βραδιές, στα θυρανοίξια της αναστηλωμένης, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019 της Παναγίας των Παρισίων.

Μετά από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρόντες ήταν περίπου 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους, ήταν και ο δισεκατομμυριούχος σύζυγος της Σάλμα Χάγιεκ, ο Γάλλος μεγιστάνας της μόδας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kering, Φρανσουά-Ανρί Πινό, ο οποίος δώρισε πάνω από 113 εκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων και ο επικεφαλής του κολοσσού LVMH Μπερνάρ Αρνό, 200 εκατ. ευρώ.

Ο πατέρας του Πινό, Φρανσουά, ο οποίος έχει περιουσία άνω των 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ίδρυσε τον γαλλικό όμιλο πολυτελείας Kering, αξίας 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στον οποίο ανήκουν τα brand, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen και Gucci.

Τώρα, ο Pinault, ο οποίος έχει περιουσία πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια, διευθύνει την εταιρεία, στην οποία ανήκει επίσης ο διάσημος οίκος δημοπρασιών Christie’s.

Οι Pinaults, μία από τις τρεις πλουσιότερες οικογένειες της Γαλλίας, δεσμεύτηκαν για τη δωρεά τους μαζί με τις άλλες δύο οικογένειες – στις οποίες ανήκουν ο όμιλος LVMH και η L’Oreal – η οποία έγινε πρωτοσέλιδο το 2019.

«Η οικογένεια Πινό είναι ενθουσιασμένη με την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων, πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά που επηρέασε βαθιά όλους τους Γάλλους και τους φίλους της Γαλλίας σε όλο τον κόσμο. Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που η αυθόρμητη χειρονομία της (να δωρίσει 100 εκατ. ευρώ) προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης από άλλους δωρητές», τόνισε πο ισχυρός άνδρας.

«Είμαστε υπερήφανοι, αλλά ξέρετε, πάνω απ’ όλα είναι μια συλλογική δουλειά. Υπήρξε μια εξαιρετική έκρηξη γενναιοδωρίας, από τους πιο φτωχούς έως τους πιο πλούσιους ακόμη και εκτός Γαλλίας. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο έργο και είμαι περήφανος που συμμετέχω σε αυτό και πάνω απ’ όλα πολύ ευτυχής που δίνω λίγη χαρά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνέβαλαν», πρόσθεσε.

French billionaire Bernard Arnault, stands discreetly at the back of the Cathedral with his sons.



He and his family gave 200 million euros to rebuild Notre Dame! pic.twitter.com/PDRKRLPbT8