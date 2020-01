Πανηγυρίζει η Τουρκία για τη Διάσκεψη του Βερολίνου! «Θα συνεχίσουμε την ειρηνική πολιτική»

Η Διάσκεψη της Κυριακής στο Βερολίνο για τη Λιβύη δεν έκανε κανέναν σοφότερο, αλλά η Τουρκία (που σε αντίθεση με την Ελλάδα) πανηγυρίζει και αποθεώνει την «ευέλικτη διπλωματία» του Ερντογάν, που έκανε την Τουρκία σημαντικό «παίκτη» στη διαδικασία.

Η διεθνής διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη είναι σημαντική επειδή εγκαθίδρυσε κατάπαυση του πυρός στη χώρα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν.

«Η σύνοδος του Βερολίνου είναι σημαντική επειδή εγκαθίδρυσε κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη και ξεκίνησε την πολιτική διευθέτηση. Η αποτελεσματική και ευέλικτη διπλωματία του προέδρου μας έχει καταστήσει την Τουρκία έναν σημαντικό συμμετέχοντα στη διαδικασία. Η Τουρκία θα συνεχίσει την εποικοδομητική και ειρηνική πολιτική της εναντίον των πολέμων δι’ αντιπροσώπων», δήλωσε ο Καλίν στο πρώτο επίσημο σχόλιο της Άγκυρας.

«Η Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη παρουσιάζει μια ευκαιρία για να κινηθεί η πολιτική διαδικασία. Ο πόλεμος δια αντιπροσώπων και τα παιχνίδια σκιών δεν θα φέρουν ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία στη Λιβύη. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει το λαό της Λιβύης», ανέφερε σε tweet του ο Καλίν.

The Berlin Conference on Libya presents an opportunity for the political process to move forward.

Proxy wars and shadowy games will not bring peace, security and prosperity to Libya. They must come to an end.

Turkey will continue to support the people of Libya.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 20, 2020