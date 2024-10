Πάντα VIP ταξιδεύουν από την Κίνα στις ΗΠΑ – Θα φιλοξενηθούν στον ζωολογικό κήπο της Ουάσινγκτον

Το μεγάλο ταξίδι από την Κίνα με προορισμό την Ουάσινγκτον ξεκίνησε χθες Δευτέρα (14.10.24) ένα ζευγάρι πάντα, όπως ανακοίνωσε η κινεζική οργάνωση που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του είδους.

Το αρσενικό πάντα, ο Μπάο Λι και το θηλυκό, η Τσινγκ Μπάο και τα δύο ηλικίας 3 ετών, ταξιδεύουν σε ξεχωριστά κλουβιά έχοντας σημαντικές προμήθειες σε μπαμπού για το ταξίδι τους, σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας της Άγριας Πανίδας της Κίνας και εικόνες που μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

Η υποδοχή των δύο θηλαστικών -με διπλωματικό συμβολισμό- αργότερα σήμερα στην Ουάσινγκτον αναμένεται να καλυφθεί εκτενώς από τα μέσα ενημέρωσης.

Τα δύο VIP (Very Important Pandas) ταξιδεύουν με ειδικό αεροπλάνο, υπό διαρκή παρακολούθηση από ομάδα κτηνιάτρων από την Ουάσινγκτον.

✈️🐼🐼 Something *giant* is coming to Washington, D.C. via the @FedEx Panda Express! The Zoo will be closed to the public tomorrow, Oct. 15. For the safety of the pandas and staff, we will not disclose any additional timing. Follow #DCPandas for updates: https://t.co/mcdrhDwwfD. pic.twitter.com/IDsGfLYgM6