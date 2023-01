Οι περισσότεροι από 60.000 πιστοί που συμμετείχαν σήμερα Πέμπτη (5.1.2023) στην κηδεία του Πάπα Βενέδικτου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για να τιμήσουν τη μνήμη του, ζητούν «σάντο σούμπιτο», δηλαδή την «άμεση αγιοποίησή» του.

Υπολογίζεται, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ότι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και στους γύρω δρόμους στο Βατικανό συνέρρευσαν περισσότεροι από 60.000 πιστοί για να παρακολουθήσουν την κηδεία του Πάπα Βενέδικτου ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Αγία Έδρα, συμμετείχαν πάνω από 130 καρδινάλιοι.

VOLUME UP: Thousands of faithful chanted "Santo Subito!" while the solemn funeral Mass of Pope Emeritus Benedict XVI was coming to an end in St. Peter's Square, Vatican City. pic.twitter.com/y2HO0kzGVu