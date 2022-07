«Οι εφημερίδες της Ευρώπης αντέδρασαν με χαρά στην παραίτηση του πρωθυπουργού του Brexit». Αυτό αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», επιχειρώντας να μεταφέρει το πώς «είδαν» μεγάλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον από την ηγεσία των Συντηρητικών.

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης (07.07.2022) σε διάγγελμά του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ότι παραιτείται από την αρχηγία του Συντηρητικού Κόμματος και κατά συνέπεια από την πρωθυπουργία της Βρετανίας. Η παραίτηση ήρθε μετά από το μπαράζ παραιτήσεων υπουργών, υφυπουργών και συμβούλων του που υποστήριξαν ότι δεν είναι πλέον σε θέση να κυβερνήσει. Και όλα αυτά – όπως ήταν αναμενόμενο – δεν πέρασαν απαρατήρητα από μεγάλα ΜΜΕ της Ευρώπης.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το πρωτοσέλιδο του Economist, που παρουσιάζει τον Μπόρις Τζόνσον σε μια τραγελαφική στιγμή του από το 2012, καθώς είναι κρεμασμένος από έναν ιμάντα και κρατάει σημαιάκια του Ηνωμένου Βασιλείου, και έχει τίτλο: «Η πτώση του κλόουν». Τότε ήταν δήμαρχος του Λονδίνου.

