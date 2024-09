Παρέμβαση του Ισραήλ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Κορυφαία μας προτεραιότητα

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου έχει «σκαλώσει» και το Ισραήλ, μέσω του υπουργού Ενέργειας και Υποδομών, Έλι Κοέν, αποφάσισε να παρέμβει.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου με αντικείμενο την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα, μέσω της οποίας το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ θα συνδεθεί με το ευρωπαϊκό.

«Υπογραμμίσαμε την ισχυρή σχέση και τη συνεχή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου και τόνισα τη μεγάλη σημασία του έργου “Great Sea Interconnector” (σ.σ. ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ) για το Ισραήλ.

Το έργο θα συνδέσει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ με το ευρωπαϊκό μέσω Κύπρου και Ελλάδας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Αυτό το πρωτοποριακό έργο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Ισραήλ, καθώς ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, παρέχει πρόσβαση σε διάφορες αγορές ενέργειας και ενισχύει την ενσωμάτωση του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο» έγραψε σε ανάρτησή του στα social media μετά την επικοινωνία, ο Ισραηλινός υπουργός.

