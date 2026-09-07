Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο με Lamborghini – Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Ένα τρομερό τροχαίο δυστύχημα με μία Lamborghini συνέβη στις 5 Σεπτεμβρίου έξω από το Παρίσι, στον αυτοκινητόδρομο A3, στο ύψος του Montreuil, στο Seine-Saint-Denis, βορειοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Σοκάρουν τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το θανατηφόρο τροχαίο κοντά στο Παρίσι συνέβη όταν δύο οχήματα, μεταξύ των οποίων μία νοικιασμένη Lamborghini Aventador, συγκρούστηκαν πριν ξεσπάσει πυρκαγιά.

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Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Lamborghini φαίνεται να προσέκρουσε στο δεύτερο όχημα πριν πέσει πάνω στο μεταλλικό διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου.

Παρά την άμεση επέμβαση ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, και στη συνέχεια των πυροσβεστών του Παρισιού, οι δύο επιβαίνοντες της Lamborghini, ένας 63χρονος άνδρας με τον 27χρονο γιο του, έχασαν τη ζωή τους.

Τέσσερις άλλοι οδηγοί τραυματίστηκαν στη σύγκρουση.

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Ο πατέρας, που οδηγούσε το πανάκριβο super car, εκτοξεύθηκε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

🇫🇷 Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un violento choque frontal e incendio que involucró a un Lamborghini Aventador de alquiler en una autopista cerca de París. pic.twitter.com/9t1qCiO0a5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

Ο γιος του, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και πέθανε από τη φωτιά που ξέσπασε στο αμάξι.

TERRIBLE ACCIDENT s’est produit ce matin sur l’autoroute A3, près de Paris.



Une Lamborghini a été coupée en deux sous la violence du choc avant de prendre feu. L’accident est mortel.



L’autoroute A3 a été fermée à la circulation. pic.twitter.com/HWMKgwuDHV — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 5, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο μετά το φονικό τροχαίο. Η πράσινη Lamborghini Aventador έχει καταστραφεί ολοσχερώς και φλέγεται. Ταυτόχρονα πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό.

शॉकिंग: हरी लैम्बोर्गिनी दो टुकड़ों में बंटी, आग में जल रही है। सड़क पर धू-धू करके जली 2 जिदंगिया



5 सितंबर 2026 सुबह करीब 11 बजे मॉन्तरोई-रोमांविल के पास हरी लैम्बोर्गिनी एवेंटडोर ने दूसरी कार को टक्कर मारी, बैरियर से जा टकराई, दो फाड़ हो गई और आग पकड़ ली। कार में बैठे पिता… pic.twitter.com/D1z7rFxWcN — Arun Shivhare (@ArunShivhare100) September 6, 2026

Όταν έσβησε η φωτιά το μόνο που απέμεινε ήταν μία άμορφη μάζα από σιδερικά.

Έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, διεξάγει το γραφείο του εισαγγελέα της κοινότητας Bobigny.