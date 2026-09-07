Κόσμος

Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο με Lamborghini – Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Ο 63χρονος που οδηγούσε το πανάκριβο super car, εκτοξεύθηκε και έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο 27χρονος, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβίστηκε και πέθανε από τη φωτιά
Νεκροί πατέρας και γιος στο Παρίσι μετά από τροχαίο με Lamborghini
Στις φλόγες το πανάκριβο super car / πηγή φωτογραφίας Χ
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Ένα τρομερό τροχαίο δυστύχημα με μία Lamborghini συνέβη στις 5 Σεπτεμβρίου έξω από το Παρίσι, στον αυτοκινητόδρομο A3, στο ύψος του Montreuil, στο Seine-Saint-Denis, βορειοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Σοκάρουν τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το θανατηφόρο τροχαίο κοντά στο Παρίσι συνέβη όταν δύο οχήματα, μεταξύ των οποίων μία νοικιασμένη Lamborghini Aventador, συγκρούστηκαν πριν ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Lamborghini φαίνεται να προσέκρουσε στο δεύτερο όχημα πριν πέσει πάνω στο μεταλλικό διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου.

Παρά την άμεση επέμβαση ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, και στη συνέχεια των πυροσβεστών του Παρισιού, οι δύο επιβαίνοντες της Lamborghini, ένας 63χρονος άνδρας με τον 27χρονο γιο του, έχασαν τη ζωή τους.

Τέσσερις άλλοι οδηγοί τραυματίστηκαν στη σύγκρουση.

Ο πατέρας, που οδηγούσε το πανάκριβο super car, εκτοξεύθηκε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Ο γιος του, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και πέθανε από τη φωτιά που ξέσπασε στο αμάξι.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο μετά το φονικό τροχαίο. Η πράσινη Lamborghini Aventador έχει καταστραφεί ολοσχερώς και φλέγεται. Ταυτόχρονα πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό.

Όταν έσβησε η φωτιά το μόνο που απέμεινε ήταν μία άμορφη μάζα από σιδερικά.

Έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, διεξάγει το γραφείο του εισαγγελέα της κοινότητας Bobigny.

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