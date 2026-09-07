Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Σερβία: Με τιμές ήρωα κηδεύτηκε ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς – Βίντεο και φωτογραφίες

Κατά τη διάρκεια της ταφής χιλιάδες Σέρβοι χειροκροτούσαν, φωνάζοντας «ήρωας, ήρωας!», ενώ άγημα του σερβικού στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές στον αέρα
Ο Ντάρκο Μλάντιτς, γιος του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων κατά τη διάρκεια του πολέμου Ράτκο Μλάντιτς, φιλά τον σταυρό κατά τη διάρκεια της κηδείας στο νεκροταφείο Τοπτσίντερ στο Βελιγράδι, στις 7 Σεπτεμβρίου 2026
Ο Ντάρκο Μλάντιτς, γιος του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων στη διάρκεια του πολέμου Ράτκο Μλάντιτς, φιλά τον σταυρό κατά την κηδεία στο νεκροταφείο Τοπτσίντερ στο Βελιγράδι, στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Ζοράνα Γιέβτιτς
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε τη Δευτέρα (07.09.2026) στο Βελιγράδι ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου τη δεκαετία του ’90, Ράτκο Μλάντιτς. Στην τελετή παρέστησαν υπουργοί της κυβέρνησης της Σερβίας, η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) της Βοσνίας και πλήθος κόσμου. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό του Αγίου Λουκά από τον Πατριάρχη των Σέρβων, Πορφύριο.

Η απόδοση στρατιωτικών τιμών από τη Σερβία στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, καθώς είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Την εκφορά της σορού στο νεκροταφείο, το οποίο απέχει 4,5 χιλιόμετρα από τον ναό ακολούθησαν, πεζή, χιλιάδες Σέρβοι.

Κατά τη διάρκεια της ταφής οι συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν, φωνάζοντας «Ήρωας, ήρωας!», ενώ άγημα του σερβικού στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές στον αέρα.

Το γεγονός ότι η Σερβία αψήφησε τις προειδοποιήσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και απέδωσε τιμές στον καταδικασμένο από το διεθνές δικαστήριο της Χάγης, εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς, ξεσήκωσε διεθνή σάλο κατά του Βελιγραδίου.

«Οποιαδήποτε εξύμνηση εγκληματιών πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρητισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Στρατιώτες του Σερβικού Στρατού εκτελούν τιμητική ρίψη κατά τη διάρκεια της κηδείας του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων κατά τη διάρκεια του πολέμου, Ράτκο Μλάντιτς, στο νεκροταφείο Τοπτσίντερ στο Βελιγράδι της Σερβίας, στις 7 Σεπτεμβρίου 2026
Στρατιώτες του Σερβικού Στρατού εκτελούν τιμητική ρίψη κατά τη διάρκεια της κηδείας του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων κατά τη διάρκεια του πολέμου, Ράτκο Μλάντιτς, στο νεκροταφείο Τοπτσίντερ στο Βελιγράδι της Σερβίας, στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Uros Arsic
Σερβο-ορθόδοξοι ιερείς τελούν τελετή κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι στις 7 Σεπτεμβρίου 2026
Σερβο-ορθόδοξοι ιερείς τελούν τελετή κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Uros Arsic
Χιλιάδες Σέρβοι στην κηδεία του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων κατά τη διάρκεια του πολέμου
Χιλιάδες Σέρβοι στην κηδεία του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων κατά τη διάρκεια του πολέμου / REUTERS / Φωτογραφία Uros Arsic
Τα στρατιωτικά παράσημα του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς
Τα στρατιωτικά παράσημα του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς / REUTERS / Φωτογραφία Uros Arsic
Η Μποσίλκα Μλάντιτς, σύζυγος του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων Ράτκο Μλάντιτς στην κηδεία στο νεκροταφείο Τοπτσίντερ στο Βελιγράδι, στις 7 Σεπτεμβρίου 2026
Η Μποσίλκα Μλάντιτς, σύζυγος του πρώην στρατηγού των Σερβοβόσνιων Ράτκο Μλάντιτς στην κηδεία στο νεκροταφείο Τοπτσίντερ στο Βελιγράδι, στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 / REUTERS / Φωτογραφία Ζοράνα Γιέβτιτς

Αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Σερβία εμφανίζονται διχασμένα.

Η κεντροαριστερά καταδίκασε τις τιμές που αποδόθηκαν σε έναν εγκληματία πολέμου, η κεντροδεξιά σιωπά, ενώ η ακροδεξιά υμνεί τον Μλάντιτς ως ήρωα του σερβικού έθνους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
424
260
179
173
160
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ράτκο Μλάντιτς απειλεί το ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας – «Ο εκθειασμός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση σε υποψήφια χώρα» προειδοποιεί η ΕΕ
Η αναφορά στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Σερβία βρίσκεται σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ
Η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς 15
Η Volkswagen πουλάει και μετατρέπει εργοστάσιό της σε μονάδα παραγωγής εξοπλιστικών – Πρώτο συμβόλαιο με την ισραηλινή Rafael
Το εργοστάσιο στο Όσναμπρουκ αναμένεται να μετατραπεί σταδιακά σε κέντρο ανάπτυξης δυνατοτήτων για την άμυνα και την ασφάλεια, έπειτα από την παύση παραγωγής αυτοκινήτων το 2027
Volkswagen 5
Πόλεμος συμφερόντων για αυτοκρατορία εμφιαλωμένου νερού στην Ουκρανία - Στο στόχαστρο οικογένεια δισεκατομμυριούχων και Ρώσος ολιγάρχης
Το Κίεβο κινεί διαδικασίες για την ανάληψη του ελέγχου της IDS Ukraine, στην οποία συμμετέχει η πάμπλουτη οικογένεια Παταρκατσισβίλι μαζί με Ρώσους επενδυτές
Μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό
Η Σερβία αγνοεί επιδεικτικά την ΕΕ – Με επίσημες τιμές η κηδεία του «χασάπη της Σρεμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς, πλήθος κόσμου στο Βελιγράδι
Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει το Βελιγράδι να μην προχωρήσει σε δημόσια εξύμνηση ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, την πρώτη που αναγνωρίστηκε δικαστικά στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Κοριτσάκι φιλάει την εικόνα Ράτκο Μλάντιτς
20
Newsit logo
Newsit logo