Σερβία: Με τιμές ήρωα κηδεύτηκε ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς – Βίντεο και φωτογραφίες

Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε τη Δευτέρα (07.09.2026) στο Βελιγράδι ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου τη δεκαετία του ’90, Ράτκο Μλάντιτς. Στην τελετή παρέστησαν υπουργοί της κυβέρνησης της Σερβίας, η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) της Βοσνίας και πλήθος κόσμου. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό του Αγίου Λουκά από τον Πατριάρχη των Σέρβων, Πορφύριο.

Η απόδοση στρατιωτικών τιμών από τη Σερβία στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, καθώς είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

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Την εκφορά της σορού στο νεκροταφείο, το οποίο απέχει 4,5 χιλιόμετρα από τον ναό ακολούθησαν, πεζή, χιλιάδες Σέρβοι.

Κατά τη διάρκεια της ταφής οι συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν, φωνάζοντας «Ήρωας, ήρωας!», ενώ άγημα του σερβικού στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές στον αέρα.

Το γεγονός ότι η Σερβία αψήφησε τις προειδοποιήσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και απέδωσε τιμές στον καταδικασμένο από το διεθνές δικαστήριο της Χάγης, εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς, ξεσήκωσε διεθνή σάλο κατά του Βελιγραδίου.

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«Οποιαδήποτε εξύμνηση εγκληματιών πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρητισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.