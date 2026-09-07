Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

AfD: Το επόμενο βήμα μετά την νίκη στη Σαξονία – Αναζητά στήριξη για να κυβερνήσει

Το AfD σημείωσε ιστορική νίκη στη Σαξονία- Άνχαλτ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία
Afd
REUTERS / Thilo Schmuelgen
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές θα έχει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση.

«Φυσικά θα έχουμε συνομιλίες για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν – και αυτό είναι ένα κρίσιμο μήνυμα σήμερα – κοινοβουλευτικές ομάδες ή μεμονωμένοι βουλευτές διατεθειμένοι να συμμετάσχουν μαζί μας στην εκπλήρωση αυτού του ιστορικού έργου», δήλωσε ο Ούλριχ Ζίγκμουντ επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας.

Το AfD σημείωσε ιστορική νίκη στη Σαξονία- Άνχαλτ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Εξάλλου ο Ζίγκμουντ επεσήμανε ότι η εμπειρία, που συγκέντρωσε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, του έδειξε ότι υπάρχει κάποια κατανόηση για τις θέσεις του AfD μεταξύ των συντηρητικών

«Θα είναι κρίσιμο και συναρπαστικό, ακόμη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αν θα καταφέρουν να επικρατήσουν ή όχι αυτές οι φωνές», σχολίασε, λέγοντας ότι το AfD είναι ανοικτό και σε μεμονωμένους βουλευτές που θα αποφασίσουν «να βγουν από την πεπατημένη».

Στο μεταξύ το λαϊκιστικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) επεσήμανε ότι δεν θα εμποδίσει το AfD να ηγηθεί μιας κυβέρνησης μειοψηφίας στη Σαξονία – Άνχαλτ, ανοίγοντας τον δρόμο στον Ζίγκμουντ να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός γερμανικού κρατιδίου που προέρχεται από το ακροδεξιό κόμμα.

Το BSW ζήτησε «μια πολιτική νέα αρχή», αφού κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 5% και να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατιδίου.

Ο επικεφαλής του BSW στη Σαξονία- Άνχαλτ, ο Τόμας Σούλτσε, δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει τον Ζίγκμουντ στο κοινοβούλιο, αν θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός του κρατιδίου.

Εξάλλου η συμπρόεδρος του AfD Άλις Βάιντελ δήλωσε ότι στόχος του κόμματος είναι να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 40% των ψήφων στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.

   «Ο δηλωμένος στόχος μου είναι να διευρύνω σημαντικά το χάσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να φτάσω τουλάχιστον στο 40% στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές», εξήγησε η Βάιντελ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
421
260
179
173
170
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πόλεμος συμφερόντων για αυτοκρατορία εμφιαλωμένου νερού στην Ουκρανία - Στο στόχαστρο οικογένεια δισεκατομμυριούχων και Ρώσος ολιγάρχης
Το Κίεβο κινεί διαδικασίες για την ανάληψη του ελέγχου της IDS Ukraine, στην οποία συμμετέχει η πάμπλουτη οικογένεια Παταρκατσισβίλι μαζί με Ρώσους επενδυτές
Μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό
Η Σερβία αγνοεί επιδεικτικά την ΕΕ – Με επίσημες τιμές η κηδεία του «χασάπη της Σρεμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς, πλήθος κόσμου στο Βελιγράδι
Η ΕΕ είχε προειδοποιήσει το Βελιγράδι να μην προχωρήσει σε δημόσια εξύμνηση ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, την πρώτη που αναγνωρίστηκε δικαστικά στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Κοριτσάκι φιλάει την εικόνα Ράτκο Μλάντιτς
Μεσίτης από την Αριζόνα ο επιβάτης που τον έδεσαν με μονωτική ταινία στο αεροπλάνο της American Airlines μετά το ρατσιστικό παραλήρημα
Ο 67χρονος Άρθουρ Λέιν Λάντιν επιτέθηκε ρατσιστικά σε συνεπιβάτες και το προσωπικό της American Airlines αναγκάζοντας την πτήση να προσγειωθεί εκτάκτως στη Βαλτιμόρη
Έδεσαν με ταινία άνδρα που επιτέθηκε ρατσιστικά σε συνεπιβάτες του σε πτήση
Newsit logo
Newsit logo