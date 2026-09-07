Ο Ράτκο Μλάντιτς απειλεί το ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας – «Ο εκθειασμός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση σε υποψήφια χώρα» προειδοποιεί η ΕΕ

Σαφές μήνυμα προς τη Σερβία έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα Δευτέρα (07.09.2026), την ώρα που στο Βελιγράδι βρισκόταν σε εξέλιξη η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς, «χασάπη της Σρεμπρένιτσα».

Ο «εκθειασμός» ενός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε μια χώρα που θέλει να ενταχθεί σ’ αυτή, δήλωσε σήμερα (07.06.2026) εκπρόσωπος στης Βρυξέλλες, ερωτηθείς σχετικά με την κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς στη Σερβία.

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«Ο εκθειασμός εγκληματιών πολέμου, η άρνηση της γενοκτονίας και ο αναθεωρητισμός (…) δεν έχουν θέση στην ΕΕ ούτε στις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη», όπως η Σερβία, δήλωσε αυτός ο εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Η αναφορά στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Σερβία βρίσκεται σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, και έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Επιτρόπου Διεύρυνσης Μάρτα Κος να ακυρώσει προγραμματισμένη επίσκεψή της στη χώρα.

Οργή από την ΕΕ

Η δημόσια απόδοση τιμών στον Ράτκο Μλάντιτς έχει προκαλέσει οργή στην ΕΕ, η οποία είχε προειδοποιήσει τη Σερβία – υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ – να μην προχωρήσει σε δημόσια εξύμνηση ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, την πρώτη που αναγνωρίστηκε δικαστικά στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Η Σερβία έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο τιμά τον Μλάντιτς μετά τον θάνατό του.

Η επίτροπος Διεύρυνσης της Ε.Ε., Μάρτα Κος, ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψή της στη Σερβία σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Οπως δήλωσε, «η εξύμνηση που συνοδεύει τον θάνατό του είναι ασύμβατη με τις αξίες πάνω στις οποίες είναι χτισμένη η ευρωπαϊκή πορεία». Στην κριτική προστέθηκαν και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, περιφερειακοί ηγέτες, καθώς και συγγενείς θυμάτων του πολέμου τη Βοσνίας.

Σε λαϊκό προσκύνημα στο ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι, εκτίθεται από νωρίς σήμερα (07.09.2026) το πρωί η σορός του πρώην διοικητή των Σερβοβοσνιακών δυνάμεων Ράτκο Μλάντιτς ο οποίος καταδικάστηκε για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία. Έξω από τον ναό σχηματίστηκε μεγάλη ουρά από πολίτες που περιμένουν υπομονετικά για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Πάνω στο φέρετρό του είχαν τοποθετηθεί το στρατιωτικό του πηλήκιο και το ξίφος του, ενώ γύρω του στέκονταν άνδρες με στρατιωτικές στολές παραλλαγής / REUTERS / Uros Arsic

Μέσα στο ναό είναι η οικογένειά του ενώ δίπλα από το φέρετρο εναλλάσσονται συνεχώς αγήματα που συνθέτουν στρατιώτες του στρατού της Σερβίας, βετεράνοι πολέμου αλλά και νέοι που έμαθαν να υμνούν τον Μλάντιτς ως ήρωα. Στο Βελιγράδι έφτασαν οργανωμένα και πολίτες από την Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska) της Βοσνίας και το Μαυροβούνιο.

Ο Μλάντιτς πέθανε στις 27 Αυγούστου στο νοσοκομείο των φυλακών του δικαστηρίου της Χάγης όπου νοσηλευόταν.

Η κηδεία του «χασάπη της Σρεμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι / REUTERS / Zorana Jevtic

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) καταδίκασε τον Μλάντιτς σε ισόβια κάθειρξη στις 8 Ιουνίου του 2021. Κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον περίπου 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα, μια περιοχή που βρισκόταν υπό την προστασία του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995 όταν ξεκίνησε η επίθεση του Σερβοβοσνικού στρατού.

Καταδικάστηκε επίσης για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βοσνίων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και κράτηση σε ομηρία μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1995.