Παρίσι: Ο τζιχαντιστής που αποκεφάλισε τον καθηγητή είχε ζητήσει από μαθητές να του τον δείξουν (video)

Με το Παρίσι να είναι συγκλονισμένο ακόμα από την αποτρόπαιη δολοφονία του καθηγητή Ιστορίας, νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις προμελετημένες ενέργειες του ισλαμιστή τρομοκράτη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Όπως αποκαλύπτεται για το θρίλερ στο Παρίσι, ο 18χρονος, ο οποίος αποκεφάλισε τον καθηγητή Ιστορίας σε δρόμο προαστίου, έξω από το σχολείο όπου δίδασκε το θύμα, είχε πλησιάσει μαθητές και τους είχε ζητήσει να του δείξουν ποιος είναι. Αυτό δήλωσε σήμερα, Σάββατο (17.10.2020) ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής Ζαν Φρανσουά Ρικάρ.

Σε συνέντευξη Τύπου ο Ρικάρ είπε ακόμη ότι ο γεννημένος στη Ρωσία τσετσενικής καταγωγής δράστης, μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή ανάρτησε μια φωτογραφία του πτώματος του καθηγητή στο Twitter, συνοδευόμενη από ένα μήνυμα που αναλάμβανε την ευθύνη για τον φόνο.

Ο Ρικάρ είπε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκε στον δράστη.

Η παρισινή αστυνομία πυροβόλησε και τον σκότωσε λίγα λεπτά μετά την δολοφονία του 47χρονου καθηγητή Σαμιέλ Πατί μέρα – μεσημέρι στο προάστιο Κονφλάν Σεντ Ονορίν χθες, Παρασκευή (16.10.2020).

Η ανάρτηση αφαιρέθηκε γρήγορα από το Twitter, το οποίο ανέφερε ότι ανέστειλε τον λογαριασμό επειδή παραβιάζει την πολιτική της εταιρείας.

Ο Ρικάρ ανακοίνωσε ότι το μήνυμα του τζιχαντιστή δολοφόνου ανέφερε: “Στο όνομα του Αλλάχ, του πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού,… προς τον (πρόεδρο Εμανουέλ) Μακρόν, αρχηγό των απίστων, εκτέλεσα ένα από τα κυνηγόσκυλά σου που τόλμησαν να υποτιμήσουν τον (Προφήτη) Μωάμεθ”.

Ο Πατί είχε νωρίτερα μέσα στον μήνα δείξει τους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ στο πλαίσιο του μαθήματος Αγωγής του Πολίτη με θέμα την ελευθερία της έκφρασης προκαλώντας την οργή ενός αριθμού μουσουλμάνων γονέων.

Οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι η απεικόνιση του προφήτη αποτελεί βλασφημία.

Ο δράστης ζούσε στην πόλη Εβρέ, βορειοδυτικά του Παρισιού, και δεν ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες, είπε ο Ρικάρ στη συνέντευξη Τύπου.

Ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση 9 άτομα ως ύποπτα για την επίθεση: Τέσσερις συγγενείς του δράστη, ανάμεσά τους και έναν ανήλικο, οι οποίοι συνελήφθησαν αμέσως μετά την επίθεση, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Άλλοι πέντε συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσά τους και δύο γονείς μαθητών στο γυμνάσιο του Μπουά ντ’ Ολν όπου εργαζόταν ο άτυχος καθηγητής Ιστορίας.

This is pretty horrific to watch! 😢😢



A middle school teacher was being killed & dismembered near Paris in what the French president called an “Islamist terror attack” after receiving threats for lessons in class; the 18-year-old suspect was later shot by police soon afterwards pic.twitter.com/JzdD4DnVNX