Πένθος στις ΗΠΑ για το θάνατο της Μπάρμπαρα Μπους

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ήταν 92 ετών. Μόλις πριν από μερικές μέρες, η οικογένεια της Μπάρμπαρα Μπους είχε γνωστοποιήσει την απόφασή της να σταματήσει τη θεραπεία που δεχόταν σε νοσοκομείο του Χιούστον, να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της για να πεθάνει εκεί. Ήξερε ότι η κατάστασή της επιδεινωνόταν και πως ελπίδα δεν υπήρχε πια. Και επέλεξε να πεθάνει όπως και όπου ήθελε.

«Η Μπάρμπαρα Μπους απεβίωσε την Τρίτη 17η Απριλίου 2018 στα 92 της χρόνια», ανέφερε η ανακοίνωση στο Twitter από τον εκπρόσωπο του συζύγου της Τζιμ ΜακΓκράθ.

A look back at the life of Barbara Bush, who died at 92 on Tuesday. pic.twitter.com/WYZEQcIQoz — Fox News (@FoxNews) April 18, 2018

Ποια ήταν η Μπάρμπαρα Μπους

«Αρχηγός» μιας πολιτικής δυναστείας. Σύζυγος προέδρου. Μητέρα προέδρου. Η Μπάρμπαρα Πιρς γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1925 στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Γνώρισε τον Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους όταν ήταν 16 ετών. Έγινε η σύζυγός του τρία χρόνια αργότερα.

American Love Story: Barbara Bush and George H.W. Bush were joined in matrimony longer than any other presidential couple in American history. https://t.co/OdhHnFx1Pk pic.twitter.com/9TCXieT408 — Fox News (@FoxNews) April 18, 2018

Απέκτησαν έξι παιδιά, ανάμεσά τους τον Τζορτζ Ουόκερ Μπους, τον πρόεδρο των ΗΠΑ από το 2001 ως το 2009, και τον Τζεμπ Μπους, κυβερνήτη της Φλόριντα από το 1999 ως το 2007 και ατυχήσαντα διεκδικητή του χρίσματος των ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος για τον Λευκό Οίκο στις εκλογές του 2016.

Ο σύζυγός της ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1989 ως το 1993. Αγαπήθηκε όσο λίγες ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Ο Τζεμπ Μπους ανέβασε αμέσως στον λογαριασμό του στο Facebook ένα μήνυμα με το οποίο εκφράζει την «ευγνωμοσύνη» του ιδίου και της οικογένειάς του για τα μηνύματα «αγάπης και υποστήριξης προς τη μητέρα του» τις τελευταίες ημέρες.

Ο αδελφός του Τζορτζ Ουόκερ Μπους εξέφρασε τη «θλίψη» του για τον θάνατο «της αγαπημένης του μητέρας», μιας γυναίκας «σαν καμία άλλη» και μιας «εξαίρετης πρώτης κυρίας», σημειώνοντας πως ήταν «τυχερός» που την είχε μητέρα.

Remembering former First Lady Barbara Bush, who passed away on Tuesday at age 92. pic.twitter.com/FY2vKWsWyF — Fox News (@FoxNews) April 18, 2018

Τιμή από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στη Μπάρμπαρα Μπους, δίνοντας εντολή να κυματίζουν στο Λευκό Οίκο η σημαίες μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.

Pres. Trump orders flags flown at half-staff at the White House and on all public grounds "as a mark of respect for the memory of Barbara Bush." https://t.co/Rr8uXBMIoQ pic.twitter.com/mQXjiG3tFq — ABC News (@ABC) April 18, 2018

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε αμέσως ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ τονίζουν στην «ισχυρή αφοσίωση» της Μπους «στη πατρίδα της και στην οικογένειά της, τις οποίες υπηρέτησε απαρεγκλίτως θαυμάσια αμφότερες». Ως «σύζυγος, μητέρα, γιαγιά, σύζυγος στρατιωτικού και πρώην Πρώτη Κυρία, η Μπους υπήρξε υπερασπίστρια της αμερικανικής οικογένειας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της ήταν η αναγνώριση του αλφαβητισμού ως μιας θεμελιώδους οικογενειακής αξίας που χρειάζεται φροντίδα και προστασία», προστέθηκε στην ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας για τον θάνατο της Μπους.

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4OW72iddQx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Οι πρώην πρόεδροι

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα είναι το προεδρικό ζεύγος που διαδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον γιο της Μπάρμπαρα Μπους, Τζορτζ Μπους τον νεότερο. Οι δυο οικογένειες ήρθαν πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια. Οι Ομπάμα, στην ανακοίνωσή τους, τη χαρακτήρισαν «βράχο» μιας οικογένειας αφιερωμένης στην υπηρεσία του αμερικανικού λαού. Ο τρόπος που έζησε τη ζωή της αλλά και η παρουσία της στο Λευκό Οίκο ήταν ένα παράδειγμα ανθρωπιάς που αντανακλά το αμερικανικό πνεύμα, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι Ομπάμα.

Our statement on the passing of Former First Lady Barbara Bush: pic.twitter.com/MhTVYCL9Nj — Barack Obama (@BarackObama) April 18, 2018

Συλλυπητήρια μηνύματα έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα ο Μπιλ Κλίντον -ο οποίος διαδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Τζορτζ και τη Μπάρμπαρα Μπους το 1993- κάνοντας λόγο για μια «αξιοπρόσεκτη γυναίκα», έναν άνθρωπο με «θάρρος και χάρη, ευφυία και ομορφιά».

Barbara Bush was a remarkable woman. She had grit & grace, brains & beauty. She was fierce & feisty in support of her family & friends, her country & her causes. She showed us what an honest, vibrant, full life looks like. Hillary and I mourn her passing and bless her memory. — Bill Clinton (@BillClinton) April 17, 2018

Ο Τζίμι Κάρτερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1977 ως το 1981, εξέφρασε «θλίψη» για την απώλεια της Μπους, η οποία «άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων με τη θέρμη, τη γενναιοδωρία και την ευστροφία της».

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters