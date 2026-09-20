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Η Ρωσία πανηγυρίζει για τη νίκη της AfD: Η Γερμανία ξύπνησε – Ιστορική ταπείνωση για Μερτς

Όπως ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένους του Πούτιν, η επαναφορά της ενεργειακής συνεργασίας με τη Μόσχα θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να «αναζωογονήσει τη γερμανική βιομηχανία και οικονομία»
AfD
REUTERS / Liesa Johannssen
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Απόλυτη ικανοποίηση στη Ρωσία για τη νίκη της AfD στις εκλογές της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και την συντριβή της CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία, Κίριλ Ντμίτριεφ, να χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «εντυπωσιακή νίκη» της AfD και να κάνει λόγο για «ιστορική ταπείνωση» της CDU του Φρίντριχ Μερτς.

Σε ανάρτησή του, ο Ντμίτριεφ μίλησε για «ακόμη μία εντυπωσιακή νίκη της AfD, της φωνής του γερμανικού λαού», αναφερόμενος στην επίδοση του κόμματος στο κρατίδιο, όπου σύμφωνα με τις πρώτες προβολές η CDU περιορίζεται στο 5,5%.

«Η Γερμανία ξύπνησε», υποστήριξε ο Ρώσος αξιωματούχος, συνδέοντας παράλληλα την εκλογική άνοδο της AfD με τη θέση της υπέρ της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία.

Όπως ανέφερε, η επαναφορά της ενεργειακής συνεργασίας με τη Μόσχα θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να «αναζωογονήσει τη γερμανική βιομηχανία και οικονομία».

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