Τιτανικός: Νέα έρευνα για τις μοιραίες αποφάσεις που οδήγησαν στο διασημότερο ναυάγιο στην ιστορία

Νέα έρευνα για τον «Τιτανικό» επανεξετάζει τις μοιραίες αποφάσεις που οδήγησαν στην τραγωδία της 15ης Απριλίου 1912 με περισσότερους από 1.500 νεκρούς και αναλύει ποια πρόσωπα έχουν τις μεγαλύτερες ευθύνες για το διασημότερο ναυάγιο στα χρονικά.

Αν και έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας, το ερώτημα για το ποιος έφερε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη βύθιση του «αβύθιστου» «Τιτανικού», εξακολουθεί να έχει έντονο ενδιαφέρον.

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Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Buried Evidence», η ιστορικός Ρεμπέκα Ράιντιλ και η αρχαιολόγος καθηγήτρια Ράκσα Ντέιβ συζητούν με τον συγγραφέα μπεστ σέλερ και ειδικό στον «Τιτανικό», Ντάνκαν Μπάρετ.

Οι τρεις τους έβαλαν πάλι στο «μικροσκόπιο» όλα όσα συνέβησαν πριν από 114 χρόνια, εστιάζοντας στις αποφάσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν στο επίκεντρο της καταστροφής.

Ο Μπάρετ είναι ο δημιουργός του «Titanic: Ship of Dreams», μίας σειράς 14 επεισοδίων, η οποία επιχειρεί μία από τις πληρέστερες μέχρι σήμερα καταγραφές του ιστορικότερου ναυαγίου.

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Στο podcast «Buried Evidence», που παρουσιάζεται από το «The Crime Desk», εξετάζονται οι κρίσιμες επιλογές όσων είχαν ευθύνη για το υπερωκεάνιο και θέτει το ερώτημα ποιες από αυτές κόστισαν ανθρώπινες ζωές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.

The only known footage of the Titanic before it sank in 1912 pic.twitter.com/Epy738nCe8 — Massimo (@Rainmaker1973) September 4, 2026

Η πρόσκρουση που καταδίκασε τον «Τιτανικό»

Ο «Τιτανικός» βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη, όταν προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό.

Η σύγκρουση άνοιξε τη δεξιά πλευρά του πλοίου κατά μήκος πέντε στεγανών διαμερισμάτων. Το πλοίο είχε σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να παραμείνει στην επιφάνεια με έως τέσσερα από αυτά πλημμυρισμένα. Το πέμπτο ήταν εκείνο που μετέτρεψε τη σύγκρουση σε καταστροφή.

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 15 Απριλίου 1912, με τις ευθύνες να αναζητούνται έκτοτε τόσο στις τεχνικές και επιχειρησιακές επιλογές όσο και στις αποφάσεις συγκεκριμένων προσώπων.

Animation shows how the Titanic sank. In total around 1500 people lost their lives in the disaster. pic.twitter.com/k2teJEzn5A — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) March 5, 2024

Ο Μπρους Ίσμεϊ και οι σωσίβιες λέμβοι

Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο στόχαστρο μετά την τραγωδία ήταν ο Μπρους Ίσμεϊ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της White Star Line, της εταιρείας στην οποία ανήκε ο «Τιτανικός».

Σύμφωνα με τον Μπάρετ, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του πλοίου τέθηκε στον Ίσμεϊ το ερώτημα εάν θα έπρεπε να προστεθούν περισσότερες σωσίβιες λέμβοι.

Ο ίδιος φέρεται να απέρριψε την πρόταση με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε κανονιστική υποχρέωση για επιπλέον λέμβους. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μπάρετ, δεν του άρεσε η εικόνα τους πάνω στο κατάστρωμα, καθώς θεωρούσε ότι χαλούσαν την κομψή γραμμή του πλοίου και περιόριζαν τον χώρο που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν οι επιβάτες της πρώτης θέσης.

Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, το πλοίο μπορούσε να διαθέτει περισσότερες σωσίβιες λέμβους, αλλά η εταιρεία επέλεξε να μην τις εγκαταστήσει.

Η απόφαση αυτή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο βάρος μετά το ναυάγιο, όταν έγινε γνωστό ότι ο ίδιος ο Ίσμεϊ είχε καταφέρει να σωθεί επιβιβαζόμενος σε μία από τις λέμβους, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούσαν για όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Το βρετανικό «Board of Trade» απαιτούσε 16 σωσίβιες λέμβους για πλοίο του μεγέθους του «Τιτανικού», ο οποίος πραγματικότητα, απέπλευσε με 20.

Έτσι, όσο καταδικαστική κι αν φαντάζει σήμερα η επιλογή να μην τοποθετηθούν επιπλέον λέμβοι, εκείνη την εποχή το πλοίο πληρούσε και μάλιστα υπερέβαινε τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η πραγματική διάσταση της απόφασης έγινε εμφανής μόνο μετά την τραγωδία.

🔥 WHAT IF THE TITANIC NEVER SANK? 🔥



And if the ship

at the bottom of the Atlantic

wasn't the Titanic…

but its twin,

the Olympic?



Before dismissing

this theory,

listen.



One year before

the maiden voyage,

the Olympic

is badly gutted

in a collision

with the HMS Hawke.… pic.twitter.com/t7eHpP4iA3 — Danielle knows a lot (@Daniell64334313) September 6, 2026

Ο καπετάνιος Έντουαρντ Σμιθ

Ένα ακόμη πρόσωπο που κατηγορήθηκε για όσα συνέβησαν ήταν ο 62χρονος καπετάνιος, Έντουαρντ Τζον Σμιθ, ο αρχαιότερος και πλέον έμπειρος κυβερνήτης της «White Star Line».

Ο Σμιθ βρισκόταν κοντά στη συνταξιοδότηση και το βράδυ πριν από την πρόσκρουση είχε παραστεί ως τιμώμενος προσκεκλημένος σε δείπνο που είχαν διοργανώσει εύποροι επιβάτες της πρώτης θέσης.

Όταν το πλοίο υπέστη τις καταστροφικές ζημιές, κοιμόταν στην καμπίνα του.

Ήδη πριν από το δυστύχημα υπήρχαν ερωτήματα για το κατά πόσο μπορούσε να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα πλοίο τέτοιου μεγέθους, καθώς ο «Τιτανικός» ήταν τότε το μεγαλύτερο επιβατηγό πλοίο στον κόσμο.