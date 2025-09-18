Κόσμος

Περού: Βρέθηκε απολίθωμα δελφινιού ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών στην έρημο

Ο απολιθωμένος σκελετός δελφινιού φαίνεται να έχει μήκος σχεδόν 3,5 μέτρα
Το απολίθωμα δελφινιού που βρέθηκε
Το απολίθωμα δελφινιού που βρέθηκε / REUTERS/Gerardo Marin

Με μία ιστορική ανακάλυψη ήρθαν αντιμέτωποι παλαιοντολόγοι στη Λίμα του Περού, οι οποίοι παρουσίασαν χθες, Τετάρτη (17/9/2025), το απολίθωμα προϊστορικού δελφινιού που έχει ακόμη ελάχιστα μελετηθεί, ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών, το οποίο βρέθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο νότιο Περού.

Ο απολιθωμένος σκελετός δελφινιού, του Lomacetus, βρέθηκε σχεδόν ανέπαφος στην έρημο του Οκουκάχε στο Περού, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της περουβιανής πρωτεύουσας και έχει μήκος σχεδόν 3,5 μέτρα.

«Είναι ένα είδος δελφινιού», το οποίο ζούσε «πριν από περίπου 12 εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε στο AFP ο παλαιοντολόγος Μάριο Γκαμάρα σε μία συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Γεωλογίας, Ορυχείων και Μεταλλουργίας.

«Έχουμε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό, γεγονός το οποίο επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μελέτες για ολόκληρο το ζώο: πώς μετακινείτο, πώς κολυμπούσε, τι έτρωγε ή πόσα χρόνια ζούσε», εξήγησε ο ειδικός.

δελφίνι
REUTERS/Gerardo Marin
δελφίνι
REUTERS/Gerardo Marin

Η Οκουκάχε είναι μια έρημος που είναι πολύ δημοφιλής στους παλαιοντολόγους. Πριν από περισσότερο από είκοσι χρόνια, βρέθηκαν εκεί τα απολιθώματα φαλαινών, δελφινιών, καρχαριών κι άλλων ειδών της Μειοκαίνου, μία περίοδος που άρχισε πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια και τελείωσε πριν από περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια.

Κόσμος
