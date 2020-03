Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή η πριγκίπισσα του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων – Πάρμα, Μαρία Τερέζα της Ισπανίας, νικημένη από τον κορονοϊό όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της το Σάββατο (28.03.2020).

Η πριγκίπισσα αρρώστησε πριν από οκτώ ημέρες και διακομίσθηκε την Παρασκευή (27.03.2020) σε νοσοκομείο του Παρισιού, όπου άφησε και την τελευταία της πνοή.

Αυτή που της μετέδωσε τον ιό, ήταν η νοσοκόμα που φρόντιζε τις δύο αδερφές της, ενώ τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο μικρότερος αδελφός της, Πρίγκιπας Σίξτος Ερρίκος.

