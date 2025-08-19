Κόσμος

Πέθανε η 6χρονη που είχε φτάσει στη Λαμπεντούζα – Ταξίδεψε με σαπιοκάραβο χωρίς νερό και φαγητό

Νοσηλευόταν στην εντατική παιδιατρικού νοσοκομείου του Παλέρμο, όπου είχε εισαχθεί στις 8 Αυγούστου
Μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λαμπεντούζας
Πέθανε την Τρίτη (19.08.2025) το κοριτσάκι ηλικίας 6 ετών που είχε φτάσει με τη μητέρα του στις 8 Αυγούστου στο νησί της Λαμπεντούζα στην Ιταλία.

Το κοριτσάκι, με καταγωγή από την Γουινέα, είχε ταξιδέψει επί πέντε ημέρες σε σαπιοκάραβο με πολλούς άλλους μετανάστες και πρόσφυγες, χωρίς νερό και φαγητό με προορισμό την περιοχή της Λαμπεντούζα στην Ιταλία.

Αμέσως μετά την άφιξή της και την παροχή πρώτων βοηθειών, η μικρή είχε μεταφερθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Σικελίας, Παλέρμο, όπου είχε εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Την Τρίτη μεταφέρθηκαν στον Ακράγαντα της Σικελίας δέκα σοροί μεταναστών και προσφύγων που έχασαν τη ζωή τους κατά τον διάπλου της κεντρικής Μεσογείου, την περασμένη εβδομάδα.

