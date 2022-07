Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο Kazuki Takahashi (Καζούκι Τακαχάσι), γνωστός σε όλον τον κόσμο ως ο δημιουργός ενός εκ των διασημότερων manga, του Yu-Gi-Oh. Η σορός του διάσημου καλλιτέχνη από την Ιαπωνία εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα ανοιχτά του Nago στην επαρχία της Okinawa.

Ο Kazuki Takahashi (Καζούκι Τακαχάσι), σύμφωνα με ΜΜΕ στην Ιαπωνία, είχε ταξιδέψει μόνος στο Nago – που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για διακοπές – και κατά τα φαινόμενα έκανε κατάδυση με αναπνευστήρα όταν έχασε τη ζωή του. Όταν εντοπίστηκε ο 60χρονος φορούσε καταδυτικό εξοπλισμό και η σορός του, που δεν έφερε σημάδια τραυματισμού, αναγνωρίσθηκε από το Λιμενικό.

Ο Kazuki Takahashi (Καζούκι Τακαχάσι), γνωστός και με το ψευδώνυμο Kazuo Takahashi, γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1961 και ξεκίνησε την καριέρα του στα manga το 1982. Το 1996 άρχισε να γίνεται διεθνώς διάσημος με το «Yu-Gi-Oh!», την ιστορία ενός αγοριού που προκαλεί τους αντιπάλους του σε μονομαχίες που περιλαμβάνουν μαγικά παιχνίδια.

Η ιστορία δημοσιευόταν επί σχεδόν οχτώ χρόνια στις σελίδες του δημοφιλούς ιαπωνικού κόμικ Weekly Shonen Jump. Ενέπνευσε ταινίες, video games και ένα παιχνίδι ανταλλαγής καρτών, που κόντραρε το Pokemon.

Το manga «Yu-Gi-Oh!» έχει εμφανιστεί πολλές φορές στις λίστες των best seller και το παιχνίδι με τις κάρτες έχει αποφέρει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Konami. Μια νέα εκδοχή video game, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, έφτασε τα 30 εκατομμύρια downloads μέσα στους τρεις πρώτους μήνες.

