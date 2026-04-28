Θύελλα για την ατάκα του Τζίμι Κίμελ κατά της Μελάνια Τραμπ για τη «μέλλουσα χήρα» – «Παρερμηνεύτηκε το αστείο μου», απαντά ο παρουσιαστής

Σφοδρές αντιδράσεις αλλά και την οργή του ζεύγους Τραμπ προκάλεσε το αστείο του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για τη Μελάνια Τραμπ, μία μόλις ημέρα πριν από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο 31χρονος Κόουλ Άλεν άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της δεξίωσης.

Την απόλυση του δημοφιλούς κωμικού και παρουσιαστή από το ABC ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, λίγη ώρα μετά από σχετική παρέμβαση της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ που κατηγόρησε τον Κίμελ για «μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική που έχει στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική αρρώστια στην Αμερική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής Jimmy Kimmel Live! επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και δήλωσε τη Δευτέρα (27.04.2026) ότι το αστείο του παρερμηνεύτηκε, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε «προτροπή για δολοφονία».

Ο Κίμελ χρησιμοποίησε τον εναρκτήριο μονόλογο της εκπομπής του για να απαντήσει στα σχόλια που είχε προκαλέσει σκετς της περασμένης Πέμπτης, το οποίο προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Όπως εξήγησε, η φράση του ότι η Μελάνια Τραμπ είχε «τη λάμψη της μέλλουσας χήρας» αναφερόταν αποκλειστικά στη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ένα ήπιο πείραγμα για το γεγονός ότι εκείνος πλησιάζει τα 80 και εκείνη είναι νεότερη από εμένα», είπε, προσθέτοντας: «Σε καμία περίπτωση δεν ήταν προτροπή για δολοφονία».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του παρουσιαστή από το ABC και τη μητρική εταιρεία The Walt Disney Company. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε το σχόλιο «σοκαριστικό» και «εντελώς απαράδεκτο», υποστηρίζοντας ότι ξεπερνά κάθε όριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεθεάσεις του, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλάει, πράγμα που δεν ίσχυε και δεν θα ίσχυε ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: “Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα”. Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο. Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα απαντούσα σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Υπενθυμίζεται ότι στο σατιρικό σκετς, ο Κίμελ αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα», αστειευόμενος για τον γάμο της με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο (25.04.2026), το συγκεκριμένο απόσπασμα επανήλθε στο προσκήνιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και την οργή του προεδρικού ζεύγους.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης στο ξενοδοχείο Washington Hilton, ο δράστης παραβίασε σημείο ελέγχου και άνοιξε πυρ εναντίον πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας, τραυματίζοντας έναν πριν συλληφθεί. Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον χώρο.

Η Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισε τα σχόλια του Κίμελ «διαβρωτικά» και ένδειξη μιας «πολιτικής ασθένειας» στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας από το ABC να λάβει ξεκάθαρη θέση.

Η ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ:

Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική αρρώστια στην Αμερική» γράφει σε ανάρτησή της στο Χ η Μελάνια Τραμπ και συνεχίζει.

«Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν κάθε βράδυ στα σπίτια μας για να διαδίδουν μίσος. Δειλός, ο Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC, γιατί γνωρίζει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει και να τον προστατεύει.

Ως εδώ. Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμη η ηγεσία του ABC θα επιτρέψει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινωνίας μας;»

Ο Κίμελ, απαντώντας, υπογράμμισε ότι απορρίπτει τη ρητορική μίσους και βίας, αφήνοντας αιχμές για τον ίδιο τον πρόεδρο. «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας πρέπει να καταδικάζεται – ίσως ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει αυτό είναι μια συζήτηση με τον σύζυγό σας», σχολίασε.

Ο κωμικός πρόβαλε επίσης απόσπασμα από την εκπομπή 60 Minutes, στο οποίο ο Τραμπ αποκαλούσε τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ «ντροπή», επειδή διάβασε αποσπάσματα από τα γραπτά του δράστη και ζήτησε σχόλιο.

Ο Κίμελ εξέφρασε συμπαράσταση προς τη Μελάνια Τραμπ και όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση για το τραυματικό περιστατικό, απορρίπτοντας ωστόσο τον ισχυρισμό ότι το αστείο του, τρεις ημέρες νωρίτερα, «είχε οποιαδήποτε επίδραση στα γεγονότα».

Οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Κάποιοι υποστήριξαν ότι ενδεχόμενη απόλυσή του θα έθετε σε κίνδυνο την ελευθερία του λόγου για τους κωμικούς.

Η υπόθεση αποτελεί, παράλληλα, μια πρώτη δοκιμασία για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Τζος Ντ’ Αμάρο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια κρίση στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα όρια της σάτιρας, η πολιτική πίεση και η δημόσια ευαισθησία.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών είχε πιέσει στο παρελθόν ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να απομακρύνουν τον Κίμελ από τον αέρα, ενώ το ABC είχε αναστείλει προσωρινά την εκπομπή του τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σχόλια για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Οι δηλώσεις αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις πολιτικών, μεταξύ άλλων, και του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, Τεντ Κρουζ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τα μέσα ενημέρωσης να αποσύρουν εκπομπές που θεωρεί εχθρικές, ασκώντας πιέσεις ακόμη και για αφαίρεση αδειών μετάδοσης. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί διαθέτουν ευρεία προστασία, ακόμη και για αμφιλεγόμενα ή κακόγουστα αστεία.