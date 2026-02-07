Πέθανε ο frontman των 3 Doors Down, Μπραντ Άρνολντ σε ηλικία 47 ετών – Έδινε «μάχη» με τον καρκίνο των νεφρών

Πέθανε το Σάββατο (07.02.2026) ο Μπραντ Άρνολντ, ο frontman και τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος 3 Doors Down, σε ηλικία 47 ετών.

Η είδηση για τον τραγικό και ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή ανακοινώθηκε από τους εκπροσώπους του, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του μετά από μάχη με καρκίνο των νεφρών. Σύμφωνα με τους οικείους του, ο Μπραν Άρνολντ ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του Τζένιφερ και την οικογένειά του, ενώ συντετριμμένα δήλωσαν τα μέλη του συγκροτήματος.

«Υπηρετούμε έναν παντοδύναμο Θεό, ο οποίος μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Γι’ αυτό δεν φοβάμαι», είχε γράψει τότε σε μια ανάρτηση στα social media. «Πραγματικά, ειλικρινά, δεν φοβάμαι καθόλου».

Σε μια δήλωση στο Facebook, τα μέλη του συγκροτήματος έγραψαν: «Ως ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και αρχικός ντράμερ των 3 Doors Down, ο Μπραντ βοήθησε να επαναπροσδιοριστεί η mainstream ροκ μουσική, συνδυάζοντας την προσιτότητα του post-grunge με συναισθηματικά άμεση σύνθεση τραγουδιών και λυρικά θέματα που αντηχούσαν στους καθημερινούς ακροατές».

«Τα τραγούδια του Μπραντ έγιναν πολιτιστικό σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά, δημιουργώντας μερικές από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της δεκαετίας του 2000», πρόσθεσαν. «Η μουσική του αντήχησε πολύ πέρα από τη σκηνή, δημιουργώντας στιγμές σύνδεσης, χαράς, πίστης και κοινών εμπειριών που θα ζήσουν πολύ μετά τις σκηνές στις οποίες εμφανίστηκε».

Απέτιναν φόρο τιμής στην «καλοσύνη, το χιούμορ και τη γενναιοδωρία» του, προσθέτοντας: «Όσοι ήταν πιο κοντά του θα θυμούνται όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά και τη ζεστασιά, την ταπεινότητα, την πίστη και τη βαθιά αγάπη του για την οικογένεια και τους φίλους του».

Η οικογένειά του δήλωσε ότι είναι βαθιά ευγνώμων για την έκφραση αγάπης και ζήτησε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της.

Μεταξύ αυτών που σχολίασαν την ανάρτηση ήταν οι Alter Bridge, οι οποίοι δήλωσαν ότι «η φιλία με τον Άρνολντ θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές μας», και οι Creed, οι οποίοι έστειλαν την «αγάπη τους στην οικογένεια του Άρνολντ και των 3DD».

Ποιος ήταν ο Μραντ Άρλοντ

Ο Arnold γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1978 και ίδρυσε το συγκρότημα στο Escatawpa του Μισισιπή το 1996, με τον Arnold να αναλαμβάνει τα φωνητικά και τα ντραμς, μαζί με τον Matt Roberts στην κιθάρα και τον Todd Harrell στο μπάσο.

Έγραψε το hit που έφερε την επιτυχία στο συγκρότημα, το «Kryptonite», κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος μαθηματικών στο γυμνάσιο, σε ηλικία 15 ετών, και το συγκρότημα το κυκλοφόρησε το 2000 ως το επίσημο ντεμπούτο single του. Έφτασε στο νούμερο τρία του Billboard Hot 100 και ήταν υποψήφιο για Grammy για το Καλύτερο Ροκ Τραγούδι.

Αυτή η επιτυχία ακολουθήθηκε από το ντεμπούτο άλμπουμ τους «The Better Life» αργότερα εκείνο το έτος, το οποίο περιλάμβανε επίσης τα χιτ «Loser» και «Duck And Run». Το άλμπουμ πούλησε πάνω από επτά εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ, και το κομμάτι «Be Like That» συμπεριλήφθηκε αργότερα στο American Pie 2.

Η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε ακόμη στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Us And The Night» το 2016. Την ίδια χρονιά, ο Roberts πέθανε σε ηλικία 38 ετών από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

To 2008 το συγκρότημα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «It’s Not My Time», το οποίο σε ανάρτησή του τον περασμένο Μάιο ο Μπραντ Άρνολντ το χαρακτήρισε ως «το τραγούδι του».

«Σας ευχαριστώ για όλες τις αναμνήσεις μέχρι τώρα. Τώρα, πιστεύω ότι το “ITS NOT MY TIME” είναι πραγματικά το τραγούδι μου. Αυτή θα είναι μια μάχη γι’ αυτό χρειαζόμαστε τις προσευχές μας πολεμιστές! Σας ευχαριστώ όλους που είστε οι καλύτεροι θαυμαστές του κόσμου. Σας αγαπάμε όλους!», είχε αναφέρει σε post που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην Ελλάδα οι 3 Doors Down έγιναν ευρέως γνωστοί με την τεράστια επιτυχία τους «Here Without You» το οποίο έχει φτάσει τις ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube λίγο περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, ενώ έχει φτάσει και στο Νο. 5 στο Billboard Hot 100 τον Νοέμβριο του 2003.

Ήταν το τρίτο top 10 hit του συγκροτήματος. Από τον Δεκέμβριο του 2024, το single είναι πλέον έξι φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ. Ο Brad Arnold είχε αναφέρει ότι η κύρια έμπνευση για το τραγούδι ήταν η σχέση του με την πρώην σύζυγό του.

«Το τραγούδι μιλάει για το να είσαι μακριά από κάποιον ή για το να σου λείπει. Και δεν έχει πραγματικά σημασία αν είσαι εδώ χωρίς αυτόν όλη μέρα ή όλο τον μήνα. Μιλάει για τη μοναξιά και την έλλειψη κάποιου. Κατά κάποιο τρόπο, οι άνθρωποι το εκλαμβάνουν ως ένα λίγο θλιβερό τραγούδι, και εγώ το εννοούσα ως ένα χαρούμενο τραγούδι, επειδή… είναι ακόμα μαζί μου στα όνειρά μου… νιώθω γαλήνη, επειδή έχεις αυτό το άτομο εκεί μαζί σου, στον ύπνο σου. Με αυτόν τον τρόπο, ήθελα να είναι ένα λίγο χαρούμενο τραγούδι», είπε πει.