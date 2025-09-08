Συμβαίνει τώρα:
Πέθανε ο Ρικ Ντέιβις των Supertramp στα 81 του χρόνια

Ήταν μαζί με τον Ρότζερ Χόντσον οι «φωνές» του θρυλικού συγκροτήματος
Ρικ Ντέιβις
Ο ρικ Ντέιβις σε μια από τις εμφανίσεις του το 1997 / Photo by: Katja Lenz/picture-alliance/dpa/AP Images

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Ρικ Ντέιβις συνιδρυτής, τραγουδιστής και μόνο σταθερό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος των Supertramp μετά τη δημιουργία τους το 1970.

Ο Ντέιβις πέθανε την Παρασκευή, μια δεκαετία αφού διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του αίματος.

«Ο Ρικ πέθανε στο σπίτι του στο Λονγκ Άιλαντ στις 5 Σεπτεμβρίου. Είχαμε το προνόμιο να τον γνωρίσουμε και να παίξουμε μαζί του για πάνω από πενήντα χρόνια», ανέφεραν τα υπόλοιπα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος.

Ο Davies ίδρυσε το συγκρότημα των Supertramp μαζί με τον επίσης θρύλο Roger Hodgson και έπαιξαν με τους Dougie Thomson, Bob Siebenberg και John Helliwell από το 1973 έως το 1983.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματός τους περιελάμβαναν τα Give A Little Bit, Breakfast In America και Take The Long Way Home, Logical Song, ενώ κέρδισαν τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy.

Το 2002 κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο Slow Motion, ενώ η διάγνωση καρκίνου του Ντέιβις οδήγησε στην ακύρωση των σχεδίων για μια ευρωπαϊκή περιοδεία το 2015.

