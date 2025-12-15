Πέθανε ο θρύλος της soul και funk Καρλ Κάρλτον, η φωνή των «She’s a Bad Mama Jama» και «Everlasting Love»

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκαλεί η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Καρλ Κάρλτον, υποψήφιου για Grammy καλλιτέχνη και ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της soul και funk σκηνής. Ο Καρλ Κάρλτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή επιβεβαίωσε ο γιος του, μέσα από συγκινητικό μήνυμα στο Facebook. «Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά. Θρύλε Carl Carlton, τραγουδιστή του «She’s a Bad Mamma Jama», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία του αείμνηστου τραγουδιστή. «Έδωσες έναν μακρύ και δύσκολο αγώνα στη ζωή και θα μας λείψεις».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο γιο του μοιράστηκε πορτρέτο του πατέρα του γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά. Τώρα μπορείς επιτέλους να ξεκουραστείς. Θα σε αγαπώ πάντα».

Ο Καρλ Κάρλτον, γεννημένος στο Ντιτρόιτ, είχε αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική με διαχρονικές επιτυχίες όπως το She’s a Bad Mamma Jama (She’s Built, She’s Stacked) και το Everlasting Love, τραγούδια που τον καθιέρωσαν ως σημαντική μορφή της αμερικανικής soul και R&B.

Ο θάνατός του έρχεται έξι χρόνια μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2019, το οποίο του προκάλεσε μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου του.

Ο Carl Carlton αφήνει πίσω του μια σπουδαία μουσική κληρονομιά και μια γενιά θαυμαστών που μεγάλωσε με τα τραγούδια του.