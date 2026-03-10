Κόσμος

Πέθανε ο τραγουδιστής των «Boston», Τόμι Ντε Κάρλο

Οι Boston ιδρύθηκαν το 1975 και έγιναν γνωστοί για τα τραγούδια τους «More than a Feeling», «Amanda», «Smokin»
Τομι ΝτεΚάρλο
Ο Τόμι ΝτεΚαάρλο σε μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του / REUTERS

Ο Τόμι ΝτεΚάρλο, ο τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Boston για περίπου 20 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 60 ετών.

Την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή του soft rock συγκροτήματος των Boston ανακοίνωσαν τα παιδιά του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε τον θάνατο του μπαμπά μας, Τόμι ΝτεΚάρλο, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026», αναφέρεται στην ανάρτηση της οικογένειας.

«Αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του εγκεφάλου τον περασμένο Σεπτέμβριο, πάλεψε με απίστευτη δύναμη και θάρρος μέχρι το τέλος. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, παρακαλούμε θερμά τους φίλους και τους θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας καθώς θρηνούμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αναπαύσου εν ειρήνη, μπαμπά», ανέφεραν στην συγκινητική και τρυφερή ανάρτηση. 

Ο ΝτεΚάρλο εμφανίστηκε με τους Boston για σχεδόν 20 χρόνια, αφού ένα τραγούδι-φόρος τιμής που έγραψε και τραγούδησε για τον αρχικό τραγουδιστή Μπραντ Ντελπ, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2007, τράβηξε την προσοχή του συγκροτήματος.

«Πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον Μπραντ Ντελπ που με βοήθησε να αναπτύξω αυτό το χάρισμα», ανέφερε ο ΝτεΚάρλο εξηγώντας πώς έμαθε να τραγουδάει, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος.

Πριν βρεθεί στη σκηνή με τους Boston, ο ΝτεΚάρλο ήταν απλώς ένας από τους πολλούς θαυμαστές τους. Αυτοδίδακτος πιανίστας και τραγουδιστής σε χορωδίες, μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική του συγκροτήματος και επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον αρχικό τραγουδιστή τους, Μπραντ Ντελπ.

Όπως είχε διευκρινίσει στο βιογραφικό σημείωμά του στην ιστοσελίδα των Boston, ως έφηβος λάτρευε να τραγουδά τα τραγούδια τους όταν τα άκουγε στο ραδιόφωνο. Δεν προσπαθούσε να μιμηθεί τον Ντελπ, αλλά απλώς απολάμβανε τη μουσική και τη φωνή του.

«Όταν άρχισα να ακούω τους Boston ως νεαρός έφηβος, λάτρεψα απόλυτα τη φωνή του Μπραντ και το πώς τραγουδούσε αυτές τις κλασικές επιτυχίες» πρόσθεσε. «Δεν ήταν ότι προσπαθούσα να τραγουδήσω όπως ο Μπραντ, απλώς μου άρεσε να τραγουδάω μαζί του» εξήγησε.

Οι Boston ιδρύθηκαν το 1975 και είναι γνωστοί για τα τραγούδια τους «More than a Feeling», «Amanda», «Smokin», «Rock and Roll Band», «Feelin’ Satisfied» και «Don’t Look Back».

Κόσμος
