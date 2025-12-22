Πέθανε ο Τζέιμς Ράνσον, ο «Ζίγκι Σομπότκα» του The Wire

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ζίγκι Σομπότκα στη σειρά του HBO «The Wire» και εμφανίστηκε σε πολλές ακόμη τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε σε διαδικτυακά αρχεία ότι ο Τζέιμς Ράνσον έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή 19.12.2025. Ο ηθοποιός είχε γίνει γνωστός μέσα από τις ταινίες «It: Chapter Two», «The Black Phone» και «Black Phone 2», ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το αστυνομικό δράμα «Bosch» και το «Poker Face».

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο «Ζίγκι Σομπότκα» του Wire είχε μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίησή του από καθηγητή μαθηματικών το 1992, εξηγώντας ότι αυτό το βίωμα καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εφηβεία και γενικότερα τη ζωή του, καθώς έγινε τραύμα που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ποτέ.

james ransone acting and what he was able to do with characters was something I always enjoyed seeing. Hearing him open up about his addiction and sexual abuse a few years back and seeing what happened now mental health is a very serious thing check in on your family and friends pic.twitter.com/XzfZXzLbUE — rare (@veryrare_ns) December 21, 2025

Εθισμένος στο αλκοόλ και την ηρωίνη για αρκετά χρόνια, κατάφερε να «καθαρίσει» το 2006, με αποτέλεσμα να δώσει μια ώθηση στην καριέρα του που είχε ανοδική πορεία, ειδικά μετά το Generation Kill του 2008.

Ο γεννημένος στις 2 Ιουνίου του 1979 στη Βαλτιμόρη, Τζέιμς Ράνσον αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.