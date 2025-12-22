Κόσμος

Πέθανε ο Τζέιμς Ράνσον, ο «Ζίγκι Σομπότκα» του The Wire

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο «Ζίγκι Σομπότκα» του Wire είχε μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίησή του από καθηγητή μαθηματικών
Τζέιμς Ράνσον
Τζέιμς Ράνσον / AP

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ζίγκι Σομπότκα στη σειρά του HBO «The Wire» και εμφανίστηκε σε πολλές ακόμη τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε σε διαδικτυακά αρχεία ότι ο Τζέιμς Ράνσον έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή 19.12.2025. Ο ηθοποιός είχε γίνει γνωστός μέσα από τις ταινίες «It: Chapter Two», «The Black Phone» και «Black Phone 2», ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το αστυνομικό δράμα «Bosch» και το «Poker Face».

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο «Ζίγκι Σομπότκα» του Wire είχε μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίησή του από καθηγητή μαθηματικών το 1992, εξηγώντας ότι αυτό το βίωμα καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εφηβεία και γενικότερα τη ζωή του, καθώς έγινε τραύμα που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ποτέ.

Εθισμένος στο αλκοόλ και την ηρωίνη για αρκετά χρόνια, κατάφερε να «καθαρίσει» το 2006, με αποτέλεσμα να δώσει μια ώθηση στην καριέρα του που είχε ανοδική πορεία, ειδικά μετά το Generation Kill του 2008.

Ο γεννημένος στις 2 Ιουνίου του 1979 στη Βαλτιμόρη, Τζέιμς Ράνσον αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.

