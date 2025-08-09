Συμβαίνει τώρα:
Πέθανε ο Τζιμ Λόβελ σε ηλικία 97 ετών, ο αστροναύτης πίσω από το «Χιούστον, έχουμε πρόβλημα»

Ο Αμερικανός αστροναύτης Τζιμ Λόβελ, που οδήγησε το Apollo 13 σε μια θαυματουργή επιστροφή στη Γη το 1970, πέθανε σε ηλικία 97 ετών – Η BBC του αφιέρωσε έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό
Ο Τζιμ Λόβελ το 2006
Ο Τζιμ Λόβελ το 2006 / REUTERS / Joshua Lott

«Χιούστον, έχουμε πρόβλημα». Ο άνθρωπος πίσω από αυτήν τη διάσημη φράση, ο Τζιμ Λόβελ, δεν είναι πια εδώ. Θρυλικός αστροναύτης της NASA και της κατάκτησης του Διαστήματος, έμεινε στην ιστορία επειδή κατάφερε να φέρει με ασφάλεια πίσω στη Γη τους δύο συναδέλφους του, μετά την έκρηξη δεξαμενής στο Apollo 13, σε απόσταση άνω των 300.000 χιλιομέτρων από τη Γη.

Η NASA τον αποχαιρέτησε ως έναν αστροναύτη που «μετέτρεψε μια πιθανή τραγωδία σε επιτυχία», μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο.

Γεννημένος το 1928 στο Ουισκόνσιν, ο Λόβελ μεγάλωσε με πάθος για την αεροπορία και τους πυραύλους. Ως αξιωματικός του αμερικανικού ναυτικού, εντάχθηκε το 1962 στην επίλεκτη ομάδα «New Nine» της NASA, μαζί με τον Νιλ Άρμστρονγκ και τον Τζον Γιανγκ.

 

Πρώτος αστροναύτης που ταξίδεψε δύο φορές γύρω από τη Σελήνη χωρίς να προσεληνωθεί, συμμετείχε στην αποστολή Apollo 8, την πρώτη που έδειξε την αθέατη πλευρά του δορυφόρου μας και απαθανάτισε τη διάσημη φωτογραφία «Earthrise», η οποία έγινε σύμβολο της ευθραυστότητας του πλανήτη μας.

Η διάσωση του Apollo 13

Τον Απρίλιο του 1970, καθώς κατευθυνόταν προς τη Σελήνη μαζί με τους Τζακ Σουάιγκερτ και Φρεντ Χέιζ, μια έκρηξη κατέστρεψε σοβαρά το διαστημικό σκάφος Odyssey. Ο Λόβελ αυτοσχεδίασε ένα σχέδιο επιβίωσης, χρησιμοποιώντας το σεληνιακό μοντέλο ως «σωσίβια λέμβο» για να διατηρήσει το πλήρωμα ζωντανό μέχρι την επιστροφή στη Γη. Μετά από τέσσερις ημέρες ακραίας έντασης, πολικών θερμοκρασιών και παρατεταμένης σιωπής κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα, το πλήρωμα προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό.

Αυτό το κατόρθωμα, που η NASA χαρακτήρισε «την ωραιότερη ώρα» της ιστορίας της, παρά την αποτυχία της αποστολής, παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της διαστημικής εξερεύνησης.

Μετά την αποστρατεία του από το ναυτικό το 1973, ο Λόβελ εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, έδωσε πολυάριθμες διαλέξεις και έγραψε το Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13, την αφήγηση αυτής της οδύσσειας στο Διάστημα. Το βιβλίο ενέπνευσε την κινηματογραφική ταινία Apollo 13 (1995) με τον Τομ Χανκς.

Για την ταινία, ο σκηνοθέτης του ζήτησε να ντυθεί ναύαρχος για μια σύντομη εμφάνιση, όπου θα χαιρετούσε τον Χανκς όταν το πλήρωμα διασωζόταν στη θάλασσα. Εκείνος όμως αρνήθηκε.

Αν τα χάσατε

Ο Τζιμ Λόβελ είχε ταξιδέψει δύο φορές στη Σελήνη, είχε αντικρίσει την ιστορική «Earthrise» και είχε γλιτώσει από βέβαιο θάνατο στο Διάστημα – δεν είχε, λοιπόν, καμία ανάγκη να «στολίσει» το βιογραφικό του. Έβγαλε από την ντουλάπα την παλιά του ναυτική στολή, την ξεσκόνισε και την φόρεσε για τη σκηνή.

«Αποστρατεύτηκα ως πλοίαρχος», είπε με έμφαση, «και πλοίαρχος θα παραμείνω».

