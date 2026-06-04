WSJ: Ο Τραμπ θα άρχιζε και πάλι τον πόλεμο κατά του Ιράν αν σκοτώνονταν Αμερικανοί στρατιώτες

Μπορεί στη Μέση Ανατολή οι εντάσεις να συνεχίζονται, ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας και στην επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας με το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal ο Ντόλαντ Τραμπ έχει ενημερώσει στενούς συνεργάτες του ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε έναν νέο πόλεμο με το Ιράν, εκτός εάν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες από ενέργειες της Τεχεράνης ή δυνάμεων που συνδέονται με αυτήν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στάση αυτή αντανακλά την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να αποτρέψει μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση σε μια περιοχή που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη γεωπολιτική αστάθεια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για πολιτική και διπλωματική επίλυση των διαφορών με το Ιράν. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται η προοπτική μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να διασφαλίσει τη διατήρηση της εκεχειρίας, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αποσπάσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στις διαβουλεύσεις εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και το πλαίσιο των μελλοντικών πυρηνικών του δραστηριοτήτων, τα οποία οι ΗΠΑ θεωρούν κομβικής σημασίας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal σημειώνει ότι η στρατηγική του Τραμπ κινείται σε δύο παράλληλους άξονες: τη διατήρηση της πίεσης προς την Τεχεράνη και την αναζήτηση μιας βιώσιμης διαπραγματευτικής λύσης. Παρότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά οικονομικά και στρατιωτικά μέσα πίεσης, η βασική επιδίωξη φαίνεται να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αποτρέψει το ενδεχόμενο μιας νέας, ευρείας κλίμακας σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Η εφημερίδα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις στις διαφοροποιήσεις που καταγράφονται μεταξύ της αμερικανικής και της ισραηλινής ηγεσίας ως προς τη διαχείριση της κρίσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να δίνει βάρος στην αποκλιμάκωση και στη διπλωματία, ενώ η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να υποστηρίζει πιο επιθετική στάση απέναντι στο Ιράν και στις οργανώσεις που υποστηρίζει στην περιοχή…