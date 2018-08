Πέθανε ο Τζον Μακέιν σε ηλικία 81 ετών

Ο Μακέιν υποβαλλόταν σε θεραπεία για γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο, μετά τη διάγνωσή του τον Ιούλιο του 2017, και δεν είχε μεταβεί στο Καπιτώλιο το 2018. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μέσα Απριλίου για μια λοίμωξη στο έντερο.

Την Παρασκευή, η οικογένεια του Μακέιν ανακοίνωσε ότι ο πολύπειρος πολιτικός, ο οποίος εκπροσώπησε την Αριζόνα στην αμερικανική Γερουσία για 35 χρόνια, αποφάσισε να σταματήσει την θεραπεία στην οποία υποβαλλόταν για το γλοιοβλάστωμα.

Αμέσως άρχισαν να συρρέουν συλλυπητήρια μηνύματα για τον Μακέιν, εμβληματική μορφή των ρεπουμπλικάνων, μέλος της γερουσίας για πάνω από τρεις δεκαετίες, που μπορεί να συγκρούστηκε με πολλούς και να δυσαρέστησε άλλους τόσους, συμπεριλαμβανομένων συχνά μελών της δικής του πολιτικής οικογένειας, αλλά χωρίς κανείς ποτέ να διανοηθεί να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό του.

«Ο Τζον και εγώ ανήκαμε σε διαφορετικές γενιές, προερχόμαστε από τελείως διαφορετικά υπόβαθρα, κι αναμετρηθήκαμε στο υψηλότερο επίπεδο της πολιτικής», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος τον κέρδισε στις προεδρικές εκλογές του 2008.

«Όμως μοιραζόμασταν, παρ’ όλες τις διαφορές μας, την πίστη σε κάτι υψηλότερο: τα ιδεώδη για τα οποία γενεές Αμερικανών και μεταναστών έδωσαν αγώνες, έδωσαν μάχες, θυσιάστηκαν», συμπλήρωσε.

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των δημοκρατικών στη Γερουσία, πρότεινε να μετονομαστεί το κτίριο όπου είχε το γραφείο του ο εκλιπών σε κτίριο Τζον Μακέιν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που είχε συγκρουστεί σφοδρά με τον γερουσιαστή Μακέιν, απηύθυνε μέσω Twitter ένα σύντομο μήνυμα συλλυπητηρίων, χωρίς ούτε μια λέξη για την καριέρα ή τη ζωή του ανδρός.

«Τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου στην οικογένεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν. Οι καρδιές μας και οι προσευχές μας είναι μαζί σας!», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018