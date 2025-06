Πηγές του Ισραήλ «αδειάζουν» τον Τραμπ: Δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

«Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν καταστραφεί εντελώς» επιμένει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τα αμερικανικά πλήγματα ακριβείας που εξαπέλυσαν την περασμένη Κυριακή (22.06.2025) τα αμερικανικά stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2 με τις πανίσχυρες διατρητικές βόμβες MOP.

Σε δηλώσεις που έκανε σήμερα (25.06.2025) σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ισραήλ έστειλε πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν που χτυπήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midnight Hammer».

«Ξέρετε, υπάρχουν τύποι που πηγαίνουν εκεί μετά το χτύπημα και λένε ότι ήταν ολοκληρωτική εξόντωση. Το Ισραήλ συντάσσει μια σχετική έκθεση [για τις συνέπειες των αμερικανικών βομβαρδισμών] απ’ όσο καταλαβαίνω, και μου είπαν ότι επρόκειτο για ολοκληρωτική εξάλειψη [των πυρηνικών υποδομών».

Donald Trump has said he is ‘very proud’ of Israel and Iran for agreeing to a ceasefire, as he doubled down on his claim that Tehran’s nuclear facilities were ‘obliterated’. pic.twitter.com/lKUKeyzdYr