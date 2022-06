Τα 20,7 εκατομμύρια ευρώ (17,7 εκατ. λίρες Αγγλίας) έφτασε η τιμή πώληση ενός πίνακα του Πάμπλο Πικάσο που ανήκε στο παρελθόν στον αείμνηστο ηθοποιό, Σερ Σον Κόνερι. Πρόκειται για το πορτρέτο σωματοφύλακα 1969 με τίτλο Buste d’homme dans un cadre – «Πορτρέτο ενός άνδρα σε κάδρο».

Ο συγκεκριμένος πίνακας του Πάμπλο Πικάσο πωλήθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s στο Χονγκ Κονγκ, με τις προσφορές να ξεκινούν από 11, 7 εκατομμύρια ευρώ (10 εκ. λίρες Αγγλίας). Σημειώνεται ότι η Τζορτζίνα Χίλτον, υπεύθυνη δημοπράτησης του έργου, φόρεσε σμόκιν σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον ρόλο του Σον Κόνερι ως Τζέιμς Μποντ.

Τόνισε ότι θεωρείται «ένας από τους ωραιότερους και πιο εντυπωσιακούς πίνακες του καλλιτέχνη από την τελευταία δεκαετία της ζωής του» από ειδικούς της τέχνης και περιέγραψε το έργο ως «συνταρακτικό».

Σύμφωνα με τους Times, ο Έντριεν Μέιερ, συμπρόεδρος ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης στον Christie’s, δήλωσε: «Είναι προνόμιο για τον Christie’s να έχει εμπιστευθεί η οικογένεια του Σερ Σον Κόνερι την πώληση αυτής της υπέροχης αυτοπροσωπογραφίας του Πικάσο. Δεν είναι περίεργο που ένας τιτάνας της κινηματογραφικής βιομηχανίας προσελκύθηκε από αυτό το επίτευγμα του μεγαλύτερου τιτάνα της σύγχρονης τέχνης».

Buste d’homme dans un cadre

Pablo Picasso

Oil on canvas, 1969



Owned by Sean Connery, a keen art collector, who valued the painting’s ‘expressive power and freedom’…https://t.co/skHYyiXI3w pic.twitter.com/kTnQmnHvk5