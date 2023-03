Ένα σπάνιο έργο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ ανακαλύφθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του BBC και σύμφωνα με τους εκτιμητές η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 34.000 ευρώ!

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πίνακα ζωγραφικής που δημιούργησε ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ στην αρχή της καριέρας του και παρουσιάστηκε τυχαία στο βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Antiques Roadshow» του BBC.

Η εκπομπή παρουσιάζει εκτιμητές να ταξιδεύουν σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να εκτιμήσουν συλλεκτικά αντικείμενα και αντίκες που φέρνουν οι κάτοικοι. Ο ιδιοκτήτης του έργου που απεικονίζει πράσινα χωράφια το έδειξε στους ειδικούς της εκπομπής ελπίζοντας ότι θα αποδειχτεί κρυμμένος θησαυρός.

Τελικά ο κάτοχος του πίνακα και οι συντοπίτες του άκουσαν εμβρόντητοι ότι πρόκειται για έργο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, του πιο γνωστού εν ζωή καλλιτέχνη της Βρετανίας και ότι η αξία του ανέρχεται σε 30.000 αγγλικές λίρες (34.000 ευρώ)

Όπως εξήγησε, ο παππούς του γνώρισε τον Χόκνεϊ, ενώ εργαζόταν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο αγγλικό χωριό Τρίμλεϊ Σεντ Μέρι το 1957.

«Ο παππούς μου, Γουάλας είδε δύο νεαρούς καλλιτέχνες στην πλατφόρμα όταν εργαζόταν στον μικροσκοπικό σταθμό. Παρατήρησε τον εξοπλισμό τους και τους κάλεσε και τους πρόσφερε ένα φλιτζάνι τσάι. Τους κάλεσε και στο σπίτι του για γεύμα την Κυριακή, επειδή ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες. Πήγαν λοιπόν στο γεύμα της Κυριακής και τους είπε “φέρτε έναν πίνακα” και αγόρασε έναν πίνακα από τον καθένα τους» είπε ο κάτοχος του έργου τέχνης.

«Έναν χρόνο αργότερα διαπίστωσε ότι ένας από τους δύο είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο από Βασιλική Σχολή Καλών Τεχνών» πρόσθεσε.

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, 85 ετών, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους ζωγράφους της γενιάς του. Ο Βρετανός ζωγράφος, έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο εμβληματικές απεικονίσεις της νότιας Καλιφόρνια του 20ου αιώνα με τα έργα Peter Getting Out of Nick’s Pool (1966) και A Bigger Splash (1967).

Έργα του από τη σειρά “California Dreaming” πωλούνται εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασίες.