Ποινή φυλάκισης 4,5 ετών επιβλήθηκε στη σύζυγο του πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ – Είχε καταδικαστεί για δωροληψία

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του Μπομπ Μενέντεζ, που μετά την καταδικαστική απόφαση για τον ίδιο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης και για τη σύζυγο του πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ, Ναντίν, για τη δωροληψία.

Στη Ναντίν Μενέντεζ, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών σήμερα Πέμπτη 11.09.2025 για τον ρόλο της στο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στη φυλακή τον άλλοτε πανίσχυρο σύζυγό της, πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ Μπομπ Μενέντεζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 58χρονη είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο για δωροληψία με αντάλλαγμα την άσκηση επιρροής του Μπομπ Μενέντεζ υπέρ της Αιγύπτου και επιχειρηματιών από το Νιου Τζέρσεϊ.

Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ εκτίει ποινή κάθειρξης 11 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για 16 κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένης της δωροληψίας και της απάτης.

Για πρώτη φορά αμερικανός γερουσιαστής κρίθηκε πως ενεργούσε ως ξένος πράκτορας.

«Η κατηγορούμενη και ο συνεργός της στο έγκλημα, ο πρώην γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ενεπλάκησαν στην πιο ξεδιάντροπη μορφή διαφθοράς δημόσιου λειτουργού – έλαβαν ράβδους χρυσού, μετρητά και ένα πολυτελές αυτοκίνητο σε αντάλλαγμα για την επιρροή του γερουσιαστή», τόνισε ο εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον.

Η Ναντίν Μενέντεζ θα δικαζόταν μαζί με τον σύζυγό της, αλλά η δίκη της είχε αναβληθεί λόγω θεραπείας που ακολουθούσε για καρκίνο του μαστού.