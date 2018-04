«Πολεμικές ιαχές» από κορυφαίο σύμβουλο του Ερντογάν – «Θα ποδοπατήσουμε την Ελλάδα»

Μιλώντας σε Τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Μπουλούτ είπε πως αναζητά εκδίκηση για τον παππού του που Έλληνες σκότωσαν έναν αιώνα πριν, αναφερόμενος ίσως στον Μικρασιατικό πόλεμο.

Μάλιστα «χτύπησε» δυνατά και καθαρά τα τύμπανα του πολέμου, πηγαίνοντας ένα βήμα παρά πέρα τις προκλητικές του δηλώσεις. Συγκεκριμένα ανέφερε πως «Η Τουρκία θα ποδοπατήσουν την Ελλάδα αν αυτή δεν συμπεριφερθεί όπως πρέπει, και κανείς, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ε.Ε μπορούν να το αποτρέψουν αυτό».

#Erdogan's chief aide Yigit Bulut says he wants a revenge for his grandfather whom he claims killed by Greeks a century ago, says Turkey would walk all over Greece and nobody including the US and the EU can stop that from happening if #Greece does not behave. pic.twitter.com/iNK0cuAei4

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 13 Απριλίου 2018