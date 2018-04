Πολεμικές ιαχές Τραμπ: «Ρωσία ετοιμάσου!»

Ο πόλεμος δείχνει να είναι αναπόφευκτος. Ο πόλεμος των λέξεων για την Συρία έχει αρχίσει ήδη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ένα οργισμένο μήνυμα στο Twitter. Η απειλή προς την Ρωσία ξεκάθαρη: «Η Ρωσία δηλώνει ότι θα καταρρίψει κάθε πύραυλο που θα εκτοξευθεί εναντίον της Συρίας. Ετοιμάσου Ρωσία, γιατί θα (αρχίσουν να) έρχονται, ωραία και νέοι και ‘έξυπνοι’! Δεν πρέπει να είσαι εταίρος με ένα Κτήνος που Σκοτώνει τον λαό του με Αέριο και το απολαμβάνει!»

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Σαράντα λεπτά αργότερα ο αμερικανός Πρόεδρος έκανε άλλο ένα φαρμακερό tweet. Έγραψε μεταξύ άλλων: «Οι σχέσεις μας με την Ρωσία είναι χειρότερες και από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου».

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018