Πόλεμος και διπλωματία: Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ουκρανούς διαπραγματευτές την Κυριακή στη Φλόριντα – Στις φλόγες το Κίεβο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσουν Ουκρανούς αξιωματούχους την Κυριακή (30.11.2025), στη Φλόριντα, δήλωσε Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025) ώρα Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο.

Οι Μάρκο Ρούμπιο και Στιβ Γουίτκοφ θα συνοδεύονται στη συνάντηση με τους απεσταλμένους του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για τις ΗΠΑ προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μία συμφωνία λήξης της σχεδόν τετραετούς σύρραξης.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.

Μήνυμα Ζελένσκι σε Πούτιν μέσω συμμάχων

Στο μεταξύ, ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, σε συνέντευξή του για το ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε στο RTP ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μία ειρηνευτική διαδικασία, αλλά η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει σαφή σημάδια ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ποντόλιακ τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει το αναθεωρημένο έγγραφο 19 σημείων, το οποίο βασίζεται στην πρόταση που είχε αρχικά υποβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, μία αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στο δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας.

Στο Παρίσι ο Ζελένσκι για συνάντηση με τον Μακρόν

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ το Σάββατο.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν, επίσης, την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Και ο πόλεμος καλά κρατεί…

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο, συνεχίστηκαν και μάλιστα με ιδιαίτερη σφοδρότητα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τουλάχιστον τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες, ενώ 600.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα από μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με 36 πυραύλους και 596 drones, την οποία εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο τις προηγούμενες ώρες.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο τοποθεσίες στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Όπως αναφέρει ο Τιμούρ Τκατσένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά drones έπληξαν συνοικία στο κέντρο του Κιέβου και ένα από τα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Εικόνες που μετέδιδαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

Russia struck Ukraine’s energy infrastructure and civilian sites overnight



More than 500,000 people in Kyiv and over 100,000 in the Kyiv region were left without electricity after a massive nighttime attack by Russia.



Within just a few hours, Russia launched 36 missiles and… https://t.co/HbYgS7lL4w pic.twitter.com/tdAYDeB7nZ — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Δύο από τα θύματα σκοτώθηκαν σε πλήγματα κατά του Κιέβου που ήταν ο κύριος στόχος, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλες οκτώ τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η περιφερειακή αστυνομία.

Η επίθεση της Μόσχας περιλάμβανε πέντε αεροβαλλιστικούς πυραύλους Kh-47M2 Kinzhal, 23 πυραύλους κρουζ Kh-101/Iskander-K, τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και τέσσερις κατευθυνόμενους αερόστρωμνους πυραύλους Kh-59/69.

Σύμφωνα με την Ουκρανία οι αμυντικές της δυνάμεις κατέρριψαν 558 από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 19 από τους πυραύλους. Ωστόσο, συνολικά 22 τοποθεσίες επλήγησαν από τα μέσα που δεν αναχαιτίστηκαν, καθώς και 17 από πτώση συντριμμιών.

Η επίθεση άφησε περίπου 500.000 κατοίκους του Κιέβου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και τουλάχιστον 100.000 που ζουν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 4 και 8 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ενέργειας DTEK το ρεύμα έχει αποκατασταθεί σε περίπου 360.000 από τους πελάτες του.

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του λένε ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα για να στερήσει από τους πολίτες θέρμανση, φως και τρεχούμενο νερό για τέταρτο συνεχόμενο χειμώνα, διεξάγοντας ψυχολογικό πόλεμο στον πληθυσμό.

Η Ουκρανία πλήττει ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου

Εν τω μεταξύ, το Σάββατο, η Ουκρανία χτύπησε ένα σημαντικό τερματικό σταθμό πετρελαίου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, την Caspian Pipeline Consortium (CPC), αφήνοντας ένα από τα τρία σημεία πρόσδεσης του κατεστραμμένο και αναγκάζοντάς τον να σταματήσει τη λειτουργία του. Ο Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής της αντιπληροφόρησης της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε, επίσης, την επίθεση.

The Afipsky Oil Refinery in Afipsky, Krasnodar Krai, Russia, was struck tonight, with local residents reporting a large fire on the facility’s premises.



The Afipsky Refinery is one of the largest oil processing plants in southern Russia, with an annual capacity of… pic.twitter.com/W7kurBkwSn — The Informant (@theinformant_x) November 29, 2025

Ο Κοβαλένκο έγραψε στο Telegram: «Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν τη Ρωσική Ομοσπονδία, στον ενεργειακό τομέα και στις υποδομές της. Συγκεκριμένα, ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφεραν να καταστρέψουν ένα από τα τρία ελλιμενισμένα δεξαμενόπλοια της κοινοπραξίας αγωγών της Κασπίας στην περιοχή του Νοβοροσίσκ».